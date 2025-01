LEA apžvalga: kaip po akcizų padidinimo pasikeitė degalų kainos

Nors degalai šalyje dėl akcizų didinimo pabrango, tačiau Lietuvoje benzinas išliko pigiausias tarp Baltijos šalių, o dyzelinas šiuo metu yra pigesnis tik Estijoje, pažymi LAE.

„Degalai Lenkijoje pigesni nei Lietuvoje pirmą kartą nuo 2024 m. liepos mėnesio. Benzinas šiuo metu Lenkijoje kainuoja 0,03 Eur/l mažiau, o dyzelino vidutinė kaina 0,12 Eur/l mažesnė nei vidutiniškai Lietuvos degalinėse“, – rašoma agentūros pranešime.

LEA teigimu, Lietuvoje nuo sausio pradžios akcizas benzinui padidėjo 0,047 Eur/l ir iš viso sudaro 0,513 Eur/l, o akcizas dyzelinui padidėjo nuo 0,1096 Eur/l iki 0,5196 Eur/l. Pažymima, jog tarp Baltijos šalių didžiausi akcizai benzinui taikomi Estijoje (0,563 Eur/l), o dyzelinui – Lietuvoje (0,5196 Eur/l).

„Europos Komisijos savaitinio naftos produktų biuletenio duomenimis, benzino apmokestinimas (akcizai ir kiti mokesčiai), neįskaitant PVM, padidėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje – 0,023–0,047 Eur/l, o dyzelino mokesčiai taip pat padidėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje – 0,025–0,11 Eur/l“, – praneša agentūra.

Pirmadienį benzinas Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,47 Eur/l, o dyzelino vidutinė kaina siekė 1,59 Eur/l. Palyginimui, gruodžio 30-ąją Lietuvos degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,40 Eur/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,44 Eur/l. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų visą gruodžio mėnesį sudarė apie 0,04 Eur/l, o sausio pradžioje dėl akcizų padidinimų padidėjo iki 0,12 Eur/l, pažymi agentūra.

Nors degalų kainos Lietuvoje dėl akcizų padidėjo, akcentuoja LEA, šiuo metu benzino kainos yra mažesnės už 2024 m. vasario–rugpjūčio mėnesio kainas, o dyzelino kainos dabar mažesnės už 2024 m. vasario mėnesio kainas.

Nurodoma, jog benzino vidutinės kainos Baltijos šalyse ir kaimynėse valstybėse per savaitę padidėjo 0,5–5,2 proc. LEA nurodo, jog Lenkijoje benzino vidutinė kaina šiuo metu siekia 1,44 Eur/l, o Estijoje ir Latvijoje – atitinkamai 1,64 Eur/l ir 1,62 Eur/l.

Per mėnesį, palyginti su gruodį buvusiomis kainomis, benzinas visose lyginamose valstybėse, išskyrus Lenkiją, pabrango 1,1–6,4 proc. Per metus benzino kaina Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,3–1,1 proc., o Lietuvoje ir Latvijoje atitinkamai padidėjo 2,3 proc. ir 3,3 proc., nurodo agentūra.

Tuo metu dyzelino vidutinės kainos per savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,5-10,3 proc. Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina šiuo metu siekia 1,47 Eur/l, o Estijoje ir Latvijoje – atitinkamai 1,55 Eur/l ir 1,60 Eur/l. Per mėnesį, LEA teigimu, dyzelinas visose lyginamose valstybėse pabrango 0,5211,7 proc. Per metus dyzelino kaina Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,8–3,2 proc., o Lietuvoje ir Latvijoje atitinkamai padidėjo 1 proc. ir 5 proc.