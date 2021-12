Kas ketvirtas šalies gyventojas linkęs pasinaudoti finansavimu didelės vertės pirkiniams įsigyti

Atslūgstant pandemijos nežinomybei ir gerėjant gyventojų finansinei situacijai, vis daugiau lietuvių yra linkę pasinaudoti įvairiais finansavimo sprendimais. „Swedbank“ užsakymu atliktas gyventojų tyrimas parodė, kad šiuo metu 2 iš 3 šalies gyventojų, prireikus, būtų linkę pasinaudoti vartojimo paskola. Tokių gyventojų skaičius per pastaruosius metus išaugo šeštadaliu.

„Augantys darbuotojų atlyginimai, pozityvūs lūkesčiai ir bendrai gerėjanti šeimos ūkių finansinė situacija leidžia gyventojams planuoti didesnės vertės pirkinius ir buities sąlygų gerinimą. Tai patvirtina ir „Swedbank“ duomenys − bendra banko suteiktų vartojimo paskolų suma per devynis šių metų mėnesius, palyginti su analogišku praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 21 proc. ir sudarė 74 mln. eurų“, – sako „Swedbank“ Vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento vadovas Tomas Pulikas.

Kaip rodo tyrimo duomenys, kas ketvirtas (25 proc.) šalies gyventojas yra linkęs pasinaudoti finansavimu didelės vertės pirkiniams įsigyti, penktadalis (21 proc.) lietuvių kreditavimą pasitelktų būsto remontui bei padengti su sveikata susijusias išlaidas, kone kas dešimtas – asmeninėms ir šeimos narių mokymosi reikmėms.

T. Pulikas pastebi, kad vis daugiau šalies gyventojų pasinaudoja į tvarumą orientuotu finansavimu ir skolinasi saulės elektrinėms ar namų energiniam naudingumui padidinti. Per tris šių metų ketvirčius „Swedbank“ jau yra suteikęs tokio tipo paskolų už, atitinkamai, 1,2 mln. eurų ir 3,1 mln. eurų.

Dar vienas tikslas, kuriam palyginti dažnai skolintųsi šalies gyventojai, yra nenumatytos išlaidos, kurias būtina padengti neatidėliojant.

„Ketvirtadalis apklaustųjų vartojimo kreditu pasinaudotų ištikus nenumatytai situacijai ir staiga prireikus pinigų. Tiesa, tokiems nenumatytiems atvejams mes rekomenduojame turėti sukaupus finansinį rezervą, kuris atitiktų 3–6 mėnesių atlyginimų dydžio sumą“, – komentuoja „Swedbank“ atstovas.

Anot T. Puliko, turint tokią finansinę pagalvę mažiau rizikos kelia ir papildomi finansiniai įsipareigojimai. Kaip rodo tyrimo rezultatai, šiuo metu šalies gyventojai be didesnio spaudimo savo biudžetui galėtų mokėti vidutiniškai apie 92 eurus siekiančią paskolos įmoką per mėnesį.

Remiantis „Swedbank“ duomenimis, namų remontui besiskolinantys gyventojai suteiktą paskolą planuoja išsimokėti per vidutiniškai 7 metus, automobilio paskolą – per maždaug 4,5 metų, o vartojimo reikmėms skirtą paskolą – per kiek daugiau negu 3 metus.

Reprezentatyvią Baltijos šalių gyventojų apklausą „Swedbank“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė SKDS. Tyrimo metu Lietuvoje apklausti 1003 gyventojai nuo 18 iki 75 m. amžiaus.