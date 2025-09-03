Kandidatė į ministres: „Sodros“ rezervas galėtų būti mažesnis

„Manau, turime kalbėti apie pensijų indeksavimą greitesnį, turime kalbėti apie rezervo dydį, ar jis tikrai turi būti toks didelis. Tikėtina, kad jį galima šiek tiek mažinti“, – žurnalistams po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene trečiadienį sakė J. Zailskienė.
Valdantieji žadėjo diskusijas apie „Sodros“ rezervo panaudojimą kelti rudenį svarstant kitų metų biudžeto projektą.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat žadėjo teikti siūlymą dėl dalies „Sodros“ biudžeto perviršio skyrimo pensijų indeksavimui.
J. Zailskienė taip pat teigė, jog tarp jos prioritetų ministerijoje būtų paramos plėtimas būstui jaunoms šeimoms, socialinių būstų plėtra savivaldybėse, socialinių paslaugų gerinimas.
Socialdemokratė kandidate į socialinės apsaugos ministrus tapo keičiantis Vyriausybei, dabartinę ministrę I. Ruginienę paskyrus premjere.
I. Ruginienė teigė ministerijoje besitikinti darbų tęstinumo.
„Kaip jau beveik buvusi ministrė tikrai noriu, kad darbas tęstųsi kuo sklandžiau“, – po susitikimo žurnalistams sakė paskirtoji ministrė pirmininkė.
