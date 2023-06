Kaip pralobti nedirbant?

– Kaip prie algos galima prisidurti pinigų?

– Kalbant apie darbą, kurį mes jau dabar atliekame, reikia pagalvoti, ką galima būtų padaryti. Pavyzdžiui, pakalbėti su vadovu ir parodyti jam savo darbo rezultatus. Gal mes labai gerai dirbame arba klientus labai gerai aptarnaujame. Tačiau tokiam pokalbiui reikia gero pasiruošimo.

– Čia mes kalbame apie atlyginimo padidinimą?

– Taip. Ar yra galimybė, kur mes dabar dirbame, pasididinti atlyginimą. Nepakalbėjus su darbdaviu ar vadovu – nežinosime. Prieš einant į pokalbį, reikia pasiruošti ir pagalvoti, kaip mes galime faktais arba skaičiais tai parodyti.

– Kad esame to verti?

– Taip, kad mes gerai dirbame. Arba antras atvejis, ką mes patys galime pasiūlyti – padaryti daugiau. Bet daugiau ne dirbant daugiau ir skiriant papildomai valandų, o gal galime paimti sudėtingesnes užduotis, tas kurios reikalauja daugiau atsakomybės, duoda darbdaviui pridėtinės vertės. Tą, ką jau dabar darome, pakeisti kitomis užduotimis. Mano praktikoje yra ne vienas ir ne keli sėkmingi atvejai, kaip nuoširdus, su įrodymais pokalbis padeda pasikelti atlyginimą nuo 10 proc. iki 15 proc.

– Kokie dar būdai?

– Turime dar labai lengvą būdą – pagalvoti, kaip išnaudoti mūsų turimą turtą ir turimus daiktus. Pavyzdžiui, jeigu mes gyvename bute arba name ir išvažiuojame kelias savaites per metus, pagalvokime, gal galime būstą išnuomoti trumpalaikei nuomai. O gal ne tik trumpalaikei, gal pas mus yra vietos ir galime priimti ilgalaikei nuomai – tvarkingą, atsakingą ir pastovų gyventoją. Jeigu tik metams, tiesiog pabandyti. Ypatingai, jeigu šiai dienai neturime laiko dirbti, bet ir neturime jėgų. Ne visada laikas yra pagrindinis motyvas, bet ir jėgos yra svarbu. Pavyzdžiui, aš turiu butą arba aš turiu namą. Ką galima su tuo padaryti? Turiu pavyzdžių, kada žmonės turi namus arti daugiaaukščių namų ir turi didelį kiemą. Jiems kilo mintis, kodėl neišnuomoti kieme vietos automobiliui. Dar vienas dalykas – mūsų daiktai.

– Daiktus taip pat galima išnuomoti?

– Taip, netgi daiktus galima išnuomoti. Yra tokių pavyzdžių. Reikėtų pasižiūrėti mūsų garažus, sandėliukus ir visus kambarius, kuriuos mes esame apleidę. Paprastai ten būna labai gerų daiktų, kuriuos galėtume, galbūt, išnuomoti, tarkim, žoliapjovę. O gal net ir parduoti. Aš pati mėgstu nuolat peržiūrėti spinteles, stalčius, ir mes šeimoje turime labai gerą praktiką, kada pardavę dalį indų, baldų ar interjero detalių, pavyzdžiui, paveikslų, užsidirbam virš 600 eurų.

Reikia pažvelgti kūrybiškai. Norintiems laiką išnaudoti efektyviai, galiu pateikti pavyzdį. Jeigu važiuojame kiekvieną dieną – ryte ir vakare – į darbą automobiliu, gal galime užsiregistruoti kaip pavežėjais. Į darbą važiuojant galėtume paimti klientą ir iš darbo važiuojant paimti klientą. Kitas kūrybiškas būdas yra visiems gyvūnų mylėtojams. Jeigu tikrai mylite ir turite savo gyvūnų, galite tapti pagalbininkais tiems šeimininkams, kurie išvyksta atostogauti arba kažkur išvyksta dėl kitų priežasčių. Galite priimti pas save gyvūnus, o jeigu to negalite, tai netgi yra skelbimų, kad šeimininkų bute arba name būtų gyvenama tam tikrą savaitę ir būtų prižiūrimi net keli gyvūnai. Mes tuo metu galime dirbti, jeigu mūsų darbas yra prie kompiuterio arba nuotolinis ir galime tą laiką išnaudoti – papildomai užsidirbti. Jeigu į šį procesą įtrauksime šeimos narius, įtrauksime vaikus, jie mums gali pasiūlyti kitų idėjų. Galime visi kartu kūrybiškai pagalvoti, o ką mes galime padaryti visi kartu, kad tie 50, 40 eurų per savaitę atsirastų.