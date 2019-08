Ką verta žinoti nuomojant būstą?

Nekilnojamojo turto ekspertė Viktorija Černiauskaitė primena, kad reikšminga investicija – buto įrengimas. Šiam negalima taupyti, gailėti pinigų ir laiko. Be to, tai gali garantuoti ilgalaikę nuomos sutartį už norimą aukštą kainą.

„Būsimi nuomotojai nepagaili investuoti didelės sumos, tarkime, 100 tūkst. eurų butui pirkti, bet pagaili keleto tūkstančių, kad galėtų jį patraukliai įrengti. Neretai labai nedidelės investicijos gali pakelti buto kainą 20–30 proc. Tad dekoracijos, papuošimai, užuolaidos, smulkmenos, papuošiančios butą, daro teigiamą įspūdį. Be to, jokiu būdu į naują butą netempkite senų baldų ir daiktų – tai tik pakenks. Žinoma, svarbu paminėti, kad ir įrengimas, ir butas nuomai neturi kainuoti milžiniškos sumos. Nepirkite per brangaus būsto – brangaus buto atsiperkamumas gan ilgas, būstą keletą kartų dar reikės ir atnaujinti. Gera investicija yra tada, kai perkamas būstas atsiperka per 10–13 metų“, – pataria ekspertė.

Visų pirma, reikia atsakyti į klausimą: kas bus po keleto metų – ar būstas liks nuomai, ar planuojate jame gyventi patys, ar jūsų vaikai. Atsakius į šį klausimą, galima priimti kur kas racionalesnius ir pasvertus sprendimus.

Anksčiau mažesniuose miestuose buvo galima surasti butą ir jame gyventi tik jį prižiūrint ir mokant komunalinius mokesčius. Dabar toks būstas jau gali generuoti pajamas.

Lietuvoje nuomos kainos labai įvairios, mažesniuose miestuose ar miesteliuose galima surasti būstą ir už 30–50 eurų. Vilnius išlieka lyderis, čia būstas – brangiausias. Naujos statybos 1 kambario buto nuomos kaina svyruoja nuo 270 iki 350 eurų, 2 kambarių – nuo 320 iki 500 eurų, 3 kambarių – nuo 400 iki 600 eurų ir daugiau. 100 kv. m namo nuomos kaina – nuo 800 iki 1 500 eurų, priklausomai nuo vietos, pastatymo. Kaune ir Klaipėdoje nuoma apie 15–25 proc. pigesnė.