J. Narkevičius su uosto, geležinkelių vadovais aptars Baltarusijos krovinių vežimą

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius penktadienį su Klaipėdos jūrų uosto ir „Lietuvos geležinkelių“ vadovais aptars galimas pasekmes jų veiklai, jei per Lietuvą krovinius gabenančios Baltarusijos įmonės sumažintų jų apimtis.

„Kalbėsime apie einamuosius klausimus uosto direkcijoje ir Baltarusijos klausimas bus pats svarbiausias. Aptarsime, kaip tie darbai vyks, kokios prognozės, koks gali būti poveikis, jei krovinių sumažėtų, kokia krovinių apyvarta per uostą, kiek laivų krauname, kiek vagonų, krovinių“, – BNS sakė uosto vadovas Algis Latakas.

Anot jo, kol kas padėtis Baltarusijoje Klaipėdos uosto veiklos nepaveikė.

„Nepajutome kažko tokio, kad keistųsi situacija, viskas yra toje pačioje padėtyje, kaip ir buvo. Laivai plaukia, šiandien uoste turime tris-penkis laivus, kur kraunamas baltarusiškas krovinys, tai viskas vyksta normalia vaga ir kažkokių indikacijų, kad verstų nusiminti, nėra“, – teigė A. Latakas.

Baltarusijoje į protestus prieš prezidentą Aliaksandrą Lukašenką jungiantis vis daugiau valstybinių įmonių, baiminamasi kuriam laikui prarasti eksportui skirtus baltarusiškus produktus, sudarančius beveik trečdalį uosto krovinių. Visus juos į uostą gabena „Lietuvos geležinkeliai“.

Kalio trąšų gamintojos „Belaruskalij“, kurios produkciją krauna viena didžiausių uosto krovos įmonių Birių krovinių terminalas (BKT), veikla taip pat buvo sutrikusi dėl darbuotojų protestų. „Belaruskalij“ trąšos sudaro apie 98 proc. visos BKT krovos.

Skelbiama, kad rugpjūčio 29-ąją žada pradėti streikuoti Baltarusijos naftos perdirbimo įmonės „Naftan“, per Klaipėdos uostą importuojančios žaliavą, darbininkai.

Be to, streikui ruošiasi ir Mozyriaus naftos perdirbimo gamykla Gomelio srityje, jis gali būti paskelbtas kitą savaitę. Šios įmonės produkcija eksportuojama per „Klaipėdos naftą“.