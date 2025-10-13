Įsigalioja nauja mokėjimų tikrinimo sistema: padės išvengti sukčių?

Daugiau apie šią naujovę pasakojo Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys.
– Kas konkrečiai keičiasi mums atliekant pavedimą?
– Pasikeitimai yra būtent pavedimo atlikimo momentu. Kiekvienas iš mūsų, kai darome pavedimą, turime suvesti gavėjo vardą, pavardę, įmonės atveju – įmonės pavadinimą, sąskaitos numerį. Būtent šiuos duomenis nuo spalio 9 dienos visoje euro zonoje bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai patikrins, ar jie atitinka tai, ką gavėjas yra pateikęs apie save.
– Ką pamatome, jeigu nesutampa gavėjo vardas ir sąskaitos numeris? Ar iškart blokuojamas tas pavedimas, ar gaunama kažkokia informacija?
– Jūs pamatysite žinutę. Svarbu akcentuoti, kad bet kuriuo atveju, kai pamatysite žinutę – ar sutampa, ar nesutampa – visada tik jūs priimsite sprendimą: ar vykdyti mokėjimą, ar ne. Be abejo, gavus žinutę, kad duomenys nesutampa, reikia būti itin budriems ir atsižvelgti į tai, ar tikrai darote pavedimą tam, kam ir planavote pervesti pinigus.
– Iš esmės toks pavedimas nebus blokuojamas. Žmogus, kuris yra įtikintas, galbūt apgautas, ir vis tiek nori pabaigti tą pavedimą, gali tai padaryti.
– Nei lėšos yra blokuojamos, nei įšaldomos. Visą laiką galutinį sprendimą priima lėšų mokėtojas. Netgi matydamas, kad duomenys neatitinka, vis tiek galės padaryti tokį pavedimą. Ši paslauga teikiama vos kelių sekundžių intervale, todėl tai nėra taip, kaip su sankcijomis, kai pavedimai užlaikomi ilgesniam laikui. Čia iš karto, kai tik vykdomas mokėjimas, iškart vykdomas patikrinimas.
– Iš esmės paties mokėjimo nei trukmės, nei sudėtingumo tai nepakeis. Kiek, pavyzdžiui, gali pailgėti ta procedūra, jei norite atlikti paprastą pervedimą?
– Suvedus duomenis, kaip ir minėjau, ta patikra bus atliekama per keletą sekundžių – tai gali užtrukti iki 5 sekundžių. Tačiau tuo pat metu mokėtojas suvedinėja ir kitus duomenis – sumą, paskirtį – kol bus suvesti visi duomenys, tikėtina, kad patikra jau bus įvykusi. Būtent po duomenų suvedimo bus gauta viena iš žinučių apie duomenų sutapimą.
– Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje euro zonoje įsigalioja šie pokyčiai. Jų priežastis – sukčiavimas?
– Pagrindinė priežastis, be abejo, yra sukčiavimo prevencija, nes bet koks sukčiavimas – ar tai būtų investicinis sukčiavimas, ar netgi romantinis sukčiavimas – visą laiką baigiasi pinigų išviliojimu, tai yra pervedimu. Todėl visoje euro zonoje įsigalioja šios taisyklės. Šiuo metu taisyklės bus taikomos eurais, o nuo 2027 metų liepos mėnesio jos įsigalios visoje Europos Sąjungoje ir bus taikomos visomis Europos Sąjungos valiutomis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kalbant apie sukčiavimo mastus – ar galima išskirti Lietuvą? Ar visos Europos kontekste atrodome panašiai, ar galbūt pas mus intensyviau veikia tie sukčiai, kuriems mes savo pinigus pateikiame?
– Sukčiavimų mastai dideli ir augantys visoje Europoje. Lietuva nėra išskirtinė – nei apimčių, nei tendencijų prasme. Tie mastai iš tikrųjų yra dideli: vien per pirmą šių metų pusmetį Lietuvoje žmonės prarado apie 10 mln. eurų, o bandoma buvo išvilioti apie 30 mln. eurų.
– Ar yra kažkokie projektuojami lūkesčiai, kiek tų sukčiavimo atvejų būtų mažiau ir kiek žmonės dažniau susimąstytų prieš atlikdami pavedimą?
– Taip, yra kai kurios euro zonos šalys – tokios kaip Nyderlandai ir Portugalija – kurios šią paslaugą įsidiegė šiek tiek anksčiau. Iš tikrųjų matoma tam tikra praktika. Tų šalių patirtis rodo, kad sukčiavimo mastai sumažėjo ne keliais procentiniais punktais, o keliasdešimt procentų. Todėl tokio pat poveikio tikimės ir Lietuvoje.
