Indija kelius ir traukinius pavadins drausmingų mokesčių mokėtojų vardais?

Ar norėtumėte, kad jūsų vardu būtų pavadinta mokykla arba traukinys? O gal norite teisės be eilės patekti į lėktuvą? Indijos gyventojams, kurie drausmingai moka mokesčius, tai netrukus gali tapti tikrove.

Ketvirtadienį paskelbtoje metinėje ekonominėje apžvalgoje pateikta nemažai pasiūlymų, kaip Indijoje būtų galima pagerinti mokesčių surinkimą.

Pavyzdžiui, geriausių per dešimtmetį atskiro rajono mokesčių mokėtojų dešimtukas „galėtų būti pagerbtas šių asmenų vardais pavadinant svarbius pastatus, paminklus, kelius, traukinius, iniciatyvas [ir kt.]“.

Siūlomų paskatų sąraše taip pat numatyta galimybė greičiau atlikti formalumus oro uostuose ir patekti į lėktuvą, pažymima vyriausybės ataskaitoje, kurią parengė Indijos vyriausiasis ekonomikos patarėjas.

Be to, siūloma galimybė prie statybviečių, kuriose vykdomi valstybiniai statybos projektai, statyti ženklus su užrašu „statoma už mokesčių pinigus“, kad „būtų galima piliečiams aiškiai parodyti, kad jų mokami mokesčiai yra naudojami kuriant vertingas viešąsias gėrybes“.

„Norima sukurti išskirtinę „klubo“ narystę, kuri ne tik suteiktų socialinį statusą, bet ir būtų garbinga. Tokios priemonės taip pat galėtų padėti skatinti socialinę normą, jog „sąžiningai mokėti mokesčius yra garbinga“, – pažymima ataskaitoje.

Pasiūlymai buvo parengti remiantis bihevioristinės ekonomikos stumtelėjimo (angl. nudge) teorija, pagal kurią atsargiai skatinamas geresnis ekonominis ir socialinis žmonių elgesys, rašoma dokumente.

Pagal kokius kriterijus būtų sprendžiama, kurie mokesčių mokėtojai yra geriausi, pasiūlymuose nenurodyta.

Pajamų mokestį moka labai nedidelė indų dalis: mokesčių inspekcijos duomenimis, 2017–2018 finansiniais metais pajamų deklaracijas pateikė tik 41 mln. asmenų, nors šalyje yra 1,3 mlrd. gyventojų.

Tai iš dalies lemia tai, jog daugelis indų uždirba per mažai, todėl pajamų mokestis jiems nėra taikomas. Tačiau daugybė žmonių nuo pajamų mokesčio yra atleidžiami dėl kitų priežasčių. Be to, didelė ekonominio aktyvumo dalis yra nereguliuojama, o atsiskaitymai vykdomi grynaisiais pinigais, tad mokesčių inspektoriai apie juos neturi jokių duomenų, sako ekonomistai.