Į tarpmiestinius autobusus vasarą negrįžo trečdalis keleivių

Pasibaigus karantinui Tolimojo keleivinio transporto kompanija („Toks“) birželį atnaujino 70 proc. anksčiau vykdytų tarpmiestinių reisų, o nuo liepos – visus likusius. Nepaisant to, autobusus kelionėms šią vasarą rinkosi trečdaliu mažiau keleivių nei pernai. Bendrovės atstovų teigimu, keleivių srautai stebimi kiekvieną dieną, tačiau kol kas mažinti tarpmiestinių reisų neplanuojama.

Pasak „Toks“ generalinio direktoriaus Arūno Indrašiaus, kaip ir kiekvienais metais, populiariausi ir pelningiausi maršrutai šią vasarą buvo į pajūrį – šioms kelionėms parinktos talpiausios bendrovės „Toks“ transporto priemonės.

„Į autobusus šią vasarą negrįžo keleiviai iš Ukrainos ir Baltarusijos, kurie važiuodavo į darbus, gerokai sumažėjo pensinio amžiaus keleivių ir tų, kurie po Lietuvą keliaudavo su kuprinėmis. Natūralu, saugodamiesi viruso žmonės dažniau rinkosi keliones automobiliu. Lyginant su pernai metais, dvigubai išaugo poreikis į pajūrį nusivežti savo dviratį. Kitąmet planuojame įsigyti prie autobuso pritvirtinamas specialias priekabas, nes poreikis prie jūros važinėti nuosavu, ne nuomotu dviračiu, tikėtina tik didės“, – pranešime žiniasklaidai sako A. Indrašius.

Sustojus užsakomųjų kelionių rinkai bei sumažėjus tarptautiniams maršrutams, šią vasarą „Toks“ gavo perpus mažiau pajamų. Bendrovės atstovų teigimu, dalis tarptautinių maršrutų šią vasarą vos padengdavo kelionės sąnaudas. Prasidėjus šiltajam sezonui, buvo atnaujinti papildomi vasariniai maršrutai į Nidą, Palangą, tarptautiniai maršrutai – į Minską, Kijevą, Lvovą.

„Iš 13 tarptautinių mūsų maršrutų šiandien beliko tik 4 – du į Baltarusiją ir du į Ukrainą. Atidžiai sekame įvykius kaimyninėje Baltarusijoje. Šiandien iš tos šalies negalima išvežti nė šokolado plytelės, tad praradome dalį keleivių, kurie važiuodavo šia kryptimi apsipirkti. Jei sienų pralaidumas nebus suvaržytas ir keleivių srautas pradės augti, į Baltarusiją planuojame dar vieną maršrutą. Reisus į kitas šalis, tarp jų ir į Latviją bei Estiją, buvome priversti sustabdyti dėl šiose šalyse įvestos saviizoliacijos atvykstantiems“, – teigia „Toks“ atstovas.

Į Ukrainą bendrovės „Toks“ autobusai važiuoja tris kartus per savaitę – į Kijevą per Baltarusiją ir į Lvovą per Lenkiją. Į Minską keleiviai vežami kasdien – tvarkaraštyje du reisai.

Pasak A. Indrašiaus, dabartinė situacija verčia nuolat stebėti ir analizuoti keleivių srautus bei priimti greitus sprendimus, siekiant sumažinti nuostolius.

„Nors pajamos sumažėjo 50 proc. tačiau mes ir toliau ieškome galimybių išsaugoti darbo vietas ir užtikrinti konkurencingą atlyginimą. Dalis mūsų vairuotojų – daugiausia vyresnio amžiaus – vis dar išleisti į prastovas. Tikimės už jų prastovas gauti iš valstybės kompensaciją – tokių būdu galėsime išlaikyti savo darbuotojus, kurių trūkumas bus tikrai didelis, kai atnaujinsime visus reisus. Nors įmonė išgyvena sunkius laikus, per visą šį laikotarpį neatleido nė vieno darbuotojo“, – sako bendrovės generalinis direktorius.

Anot jo, į prieškrizinį lygį keleivių pervežimo verslas sugrįš tik tuomet, kai bus išrasta vakcina ir žmonės nebejaus baimės keliauti. Per 2008 metų krizę iš rinkos nepasitraukė nė vienas žaidėjas, ši pandemija skaudžiausiai smogė bendrovėms, kurios užsiima tik užsakomaisiais reisais – jų gretos jau mažėja.