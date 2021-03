I. Šimonytė tikisi, kad naujų karantino reikalavimų prekybininkams neprireiks

„Su prekybininkais susitiksime dar šią savaitę. Manau, kad aptarsime ir didesnius saugumo reikalavimus, kurie galėtų būti taikomi, turint minty, kad pirkėjų srautas tikrai bus didesnis per šventes, ypač maisto prekių parduotuvėse“, – spaudos konferencijoje sakė I. Šimonytė.

Premjerė tikisi, kad esamų karantino priemonių pakaks.

„Norėtume, kad pagal esamus reikalavimus jų būtų laikomasi ir nereikėtų kurti naujų tam, kad bandytume kažkur išspręsti kažkokį reikalavimo nesilaikymo atvejį, kadangi dėl to sunkumų patiria ir tie, kurie visų reikalavimų labai skrupulingai laikosi“, – sakė ministrė pirmininkė.

Šiuo metu gali veikti atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, tačiau vis dar apribota parduotuvių, veikiančių prekybos centruose, veikla.

PVM lengvata

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad Seimui teikiamas įstatymo projektas dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslo sektoriams yra viena iš priemonių, padėsiančių šiems verslo segmentams sklandžiai atnaujinti veiklą pasibaigus ar švelnėjant karantino ribojimams. Visgi ji pabrėžė, kad, kaip ir kitos paramos verslui priemonės, PVM lengvata turėtų būti laikina.

„Valstybė šiemet yra suplanavusi skirti kelis šimtus milijonų finansinės paramos būtent tiems verslams, kurie per pandemiją yra labiausiai nukentėję. Tai (PVM lengvatos – ELTA) iš esmės būtų labai panaši parama, tik tiek, kad skiriama ne iš valstybės subsidijos per išlaidas, bet iš valstybės subsidijos per mokesčius“, – teigė ji.

I. Šimonytė pažymėjo, kad parama per PVM lengvatą leis verslams patirti mažiau sunkumų atnaujinant savo veiklą.

„Pati esu šį įstatymo projektą praėjusioje Seimo kadencijoje įregistravusi ir Seime teikusi, o man nėra labai būdinga pasisakyti už kokias nors PVM lengvatas. Bet mes dabar turime labai daug diskusijų apie tai, kas bus po to, kai šitie verslai galės pradėti veikti. Akivaizdu, kad jiems pradėti veikti gali būti pakankamai sudėtinga, todėl reikės tam tikros finansinės paramos ar per kokias specialias subsidijas, ar per mokesčių lengvatas, kurios leistų labiausiai paveiktam verslui įsibėgėti“, – akcentavo ji.

Visgi premjerė pabrėžė, kad svarbu, jog PVM lengvata būtų taikoma ribotą laiką.

„Tarp labiausiai nukentėjusių verslų ir yra maitinimo, kultūros paslaugos, renginių organizavimas, atlikėjai, kūrėjai, kurie dabar savo veiklos vykdyti įprastu būdu negali ar ta veikla yra labai apribota. Mano vertinimu, šis siūlymas turėtų būti laikinas, kaip ir laikina finansinė parama. Bet, be jokios abejonės, jis turėtų būti įvertintas rengiant šių metų biudžeto patikslinimo projektą“, – pridūrė ji.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį pritarė siūlymui labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiems maitinimo, kultūros, sporto ir kino sektoriams taikyti laikiną pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą.

Jei Seimas pritars siūlymui, maitinimo, kultūros, sporto, kino sektoriams PVM tarifas būtų sumažintas nuo 21 iki 9 proc.

PVM lengvatą siūloma taikyti pusantrų metų.