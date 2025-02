Prie valstybinių IT projektų prisideda Valdysenos departamentas

„Mes žinome, dėl ko mes čia esame, žinome, kokią vertę kuriame. Ir jei Vyriausybė matys vertę, tai toliau dirbsime, jei ne, tai toks jų sprendimas. Jie finale atsakys už rezultatą. Mes savo darbą darome, dirbame šaliai. Jei kažkas matys, kad galima geriau, tai puiku“, – ELTAI teigė E. Norkūnas.

Kaip paaiškina Vyriausybės kanceliarija, „StartupGov“, tai per Vyriausybės kanceliarijos Valdysenos departamentą įgyvendinama iniciatyva, kurios užduotis – ieškoti naujų, efektyvesnių būdų viešojo sektoriaus skaitmenizacijos sprendimų įgyvendinime.

Tačiau, kaip teigia E. Norkūnas, ši iniciatyva prasidėjo anksčiau, jam prisijungus prie Aplinkos ministerijos komandos, kur buvo pastebėtos problemos vykdant skaitmenizacijos procesus.

„Prieš 4 metus prisijungiau prie Aplinkos ministerijos, dirbau patarėju IT klausimais. Tuo metu tai buvo nauja tema ir iš karto pasimatė, kad mūsų šalyje yra daugybė IT projektų, bet jie vyksta atskirai, niekas nekoordinuoja to. Daromos tos pačios klaidos, nes patirtimi nesidalijama (...) Kadangi trūko kompetencijų, didelė dalis buvo perduota rangovams, kurie stengėsi kuo greičiau. Negana to, kartais problemų kūrė ir teisės aktai, o jie, žinoma, formuoti atskirai nuo IT poreikių“, – aiškino jis.

„Pradėjome vieną, kitą sistemą tobulinti, komandas sudaryti, kviesti trūkstamų kompetencijų žmones. Dalį pinigų, kurie buvo skirti sistemų, vystymui paskirti žmonėms. Ir dažnai paaiškėjo, kad ne tiek ir daug tų pinigų sistemų vystymui reikia. (...) Taip augome Aplinkos ministerijoje, o tada ėjome į kitas ministerijas, nes strigo bendros sistemos. Tada mus pamatė ir Vyriausybės kanceliarija, pasikvietė mane į naujai įkurtą valdysenos departamentą“, – komentavo jis.

Vyriausybės kanceliarija ELTAI teigia, kad Valdysenos departamentui padedant atlikti su projektais susijusius „namų darbus“, jų kaina valstybei sumažėja iki 5–10 kartų.

Kaip aiškina E. Norkūnas, toks drastiškas skirtumas atsiranda, nes įprastai norint kurti sistemas institucijoms, tai daroma per rangovus, kurie ne visada pasiruošę tokiam darbui. Todėl komandos, sudaromos iš su ruošiamos sistemos sritimi susijusių asmenų, padeda daug efektyviau įgyvendinti planus.

„Dabar turime filosofiją tokią, kad valstybė viską atiduoda rinkai. Jei reikia kažkokią sistemą sukurti, tai pasikviečia vienus konsultantus, kurie parašo investicinį projektą, kiti techninę specifikaciją paruošia, treti programuoja, dar kiti prižiūri programavimo darbus“, – sakė E. Norkūnas.

„Geriausios komandos būna iš verslo ir vidaus žmonių. Ir tai padeda verslui įsivažiuoti. Nes darome ir vidinius mokymus apie tai“, – pridūrė jis.

Kaip labai svarbų elementą jis įvardina tai, kad suformuotos komandos dalinasi patirtimi, suteikia informacijos institucijoms, kuriose dirba. Jo vertinimu, tai leidžia efektyviau palaikyti IT sistemas, spręsti kai kurias problemas vien iš institucijos resursų, už papildomą darbą papildomai sumokant turimiems specialistams.

E. Norkūnas aiškino, kad „StartupGov“ komandos tam tikras problemas padeda spręsti paprašytos institucijų, kurios susiduria su sunkumais įgyvendindamos IT projektus. Taip pat, anot jo, kartais pagalbos už institucijas paprašo ir Vyriausybė.

„Mes darome tokius viešus seminarus ir visuomenei atsiskaitome kasmet, pavasarį. Ir ten parodome, ką sukūrėme, kiek naudos. Ir tai būna ir reklama institucijoms, ką mes darome. Ir tada jos kreipiasi – sako, kad turi pinigų, turi projektą, bet kažkas nepavyksta. Ir prašo padėti. Tada žiūri, šnekiesi. Mes tiesiog kuriame vertę, kai į mus kreipiasi“, – kalbėjo jis.

„Kitas dalykas, tai būna, kad Vyriausybė mato, kad kažkas ne taip vyksta ir projektas smarkiai brangsta. Ir tada kviečia mus pažiūrėti, kas ten vyksta. Ir tada kviečia mus pažiūrėti“, – komentavo jis.

Vyriausybės kanceliarija informuoja, kad pagalbos iš Valdysenos departamento prašoma matant kompetencijos trūkumą.

„Reikiamų kompetencijų žmogų institucijai įdarbinus, jis pats sprendžia, kokios konsultacinės pagalbos jam reikia iš Valdysenos departamento, kuris dalinasi visa sukaupta patirtimi tam, kad piliečiai gautų kuo geresnės kokybės skaitmenines paslaugas už geriausią kainą rinkoje“, – paaiškinama Vyriausybės atsakyme.

Kaip aiškina kanceliarija, dauguma „StartupGov“ komandos narių – žmonės, dirbantys skirtingose institucijose, tačiau padedantys savo asmenine iniciatyva vieni kitiems spręsti jų problemas ir besidalinantys patirtimi.