„Harmony Link“ tikimasi baigti anksčiau – įvardijo datą

Tai suteiktų visam regionui didesnį energetinį saugumą, gilesnę rinkos integraciją ir sudarytų sąlygas spartesnei atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Be to, jungtis galėtų prisidėti ir prie „Rail Baltica“ ir kitų strateginių infrastruktūros projektų spartesnio įgyvendinimo, pranešė Vyriausybė.
„Turime pareigą kuo anksčiau įgyvendinti „Harmony Link“ projektą, užtikrinti energetinės infrastruktūros apsaugą ir visapusišką atsparumą, saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą. Tai svarbu užtikrinant tiek Lietuvos elektros vartotojų interesus, tiek ir valstybės strateginius tikslus energetikoje“, – pranešime sakė I. Ruginienė.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigė, kad 2025 metais užbaigti esminiai tinklų sinchronizavimo su Europa projektai sudaro pagrindą saugiam tinklo veikimui ir leidžia sparčiau integruoti atsinaujinančius energijos išteklius.
„Šiuo metu mūsų pagrindinis prioritetas – paskutinis sinchronizacijos programos etapas: (...) „Harmony Link“ įgyvendinimas“, – pranešime sakė ministras.
Posėdyje taip pat aptarta strateginių energetikos infrastruktūros objektų apsauga, apžvelgtas šios srities darbų tęstinumas: poreikiai, preliminarios investicijos ir tikslai artimiausiais metais.
Kaip anksčiau rašė BNS, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ kartu su Lenkijos operatore PSE „Harmony Link“ statybą ketina pradėti 2027 metų antrąjį ketvirtį, o pagal susitarimą ji bus įjungta 2030 metais – tuomet elektros prekybos apimtys tarp šalių sieks iki 1,2 tūkst. megavatų (MW) importo ir eksporto kryptimis.
Maksimalus projekto biudžetas Lietuvoje sieks 220 mln. eurų, iš kurių 147,2 mln. eurų – Europos Sąjungos parama. Tuo metu Lenkijoje investicijos turėtų siekti apie 703 mln. eurų, iš kurių europinė parama – apie 368 mln. eurų.
„Harmony Link“ bus tiesiama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Ją sudarys naujos dvigrandės 220 kV kintamosios srovės linijos tarp Elko (Lenkija) ir Gižų pastotės, taip pat naujos Norki ir Vygrių pastotės bei 220 kV linijos Ostrolenka–Elkas rekonstrukcija Lenkijoje.
