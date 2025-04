Gyventojai ir verslas per šešis mėnesius įsigijo gynybos obligacijų už įspūdingą sumą

Septintosios emisijos platinimo metu – balandžio 7–22 dienomis – jų įsigyta už 2,8 mln. eurų, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

Per šį laiką pasirašyta 311 sutarčių: 230 – per „Swedbank“ (už 2,2 mln. eurų), 81 – per SEB (0,6 mln. eurų). Už obligacijas bus mokamos 2 proc. metų palūkanos. Emisija bus išperkama 2026 metų balandžio 23 dieną.

Aštuntoji obligacijų emisija bus platinama gegužės 5–19 dienomis.

Surinktos lėšos skiriamos svarbios ginkluotės įsigijimui. Gynybos mokesčių paketu Seimo įteisintos obligacijos rinkoje pakeitė Vyriausybės taupymo lakštus.