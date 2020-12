Gruodį laukiama mokėjimų spurto: bankai pataria juos atlikti anksčiau

Gruodį mokėjimų skaičius išauga: prie įprastų kasdienių atsiskaitymų už įvairias prekes bei paslaugas prisideda kalėdinių dovanų pirkimas, paskutiniojo metų mėnesio atlyginimų mokėjimas, pavedimai į pensijų ar gyvybės draudimo fondus bei kitos finansų operacijos, susijusios su kalendorinių bei finansinių metų pabaiga.

Gyventojams ir įmonėms aktyviau naudojantis elektronine bankininkyste ir vis dažniau renkantis nuotolines paslaugas, daugiau bankų darbuotojų dėmesio reikalauja ir procesų priežiūra. Tad klientai kviečiami atlikti reguliariuosius pavedimus, neatidedant jų paskutiniosioms metų savaitėms.

Vis dėlto, iškilus būtinybei atlikti pavedimą per Kalėdų laikotarpį, didžioji dalis šalies bankų klientų galės prireikus pervesti pinigų akimirksniu: dauguma rinkos dalyvių palaiko momentinių mokėjimų paslaugą, tad pervedimai per kelias sekundes visą parą be šventinių dienų pasiekia gavėjų sąskaitas, esančias tiek tame pačiame, tiek kitame banke. Momentiniai mokėjimai atliekami tik pervedant lėšas eurais. Maksimali vieno pervedimo suma – iki 100 tūkst. eurų.

Šiuo metu SEB, „Swedbank“ bei Šiaulių banko klientai gali ir gauti, ir atlikti momentinius mokėjimus tiek per interneto banką, tiek per mobiliąją programėlę. Bankas „Citadele“ suteikia galimybę gauti momentinius mokėjimus bei atlikti iki 1000 eurų vertės momentinius mokėjimus mobiliojoje programėlėje bei interneto banke. „Revolut“ klientai gali gauti ir atlikti momentinius mokėjimus iki 100 tūkst. eurų tiesiogiai programėlėje. Pasitikslinti kitų šalyje veikiančių bankų pervedimų vykdymo laiką Kalėdų bei Naujųjų metų laikotarpiu galima jų interneto svetainėse.

Atsiskaityti mokėjimo kortelėmis prekybos vietose per šventes bus galima kaip įprasta, gyventojai taip pat galės išsigryninti pinigų bankomatuose, naudotis internetine bankininkyste ir išmaniosiomis bankų programėlėmis. Šalies bankai skiria vis daugiau pajėgų konsultuoti klientus nuotoliniu būdu: telefonu, el. paštu, interneto svetainėse ir kitais elektroniniais kanalais. Svarstant apsilankyti skyriuje, klientams patariama pirmiausia susipažinti su aktualia informacija dėl paslaugų teikimo konkretaus banko interneto svetainėje bei užsiregistruoti vizitui iš anksto.