G. Skaistė: nelegaliems migrantams turi būti užtikrintas minimalus pragyvenimo lygis

„Vis dėlto tą minimalų standartą sutarėme užtikrinti. Ir turbūt žinia tokia, kad A. Lukašenkos kelionių tarnyboje nėra įskaičiuotos perteklinės komforto sąlygos ir kambarių su vaizdu į vandenyną Lietuvoje taip pat nebus. Tačiau tas minimalus aptarnavimas, tai yra higieninės paslaugos, maistas ir užtikrinimas apsaugos teritorijų tam, kad bendruomenės jaustųsi saugios, jos bus kompensuojamos“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė G. Skaistė.

„Savivaldybėms nereikės iš savo lėšų tų pinigų ieškoti, iš valstybės biudžeto bus tos išlaidos savivaldybėms kompensuojamos pagal pateiktas sąskaitas faktūras“, – pridūrė ji.

G. Skaistė taip pat paaiškino, kodėl nutarta vienodo kainos standarto migrantų reikmėms nenustatinėti.

„Kadangi sąlygos kiekvienoje teritorijoje yra pakankamai skirtingos ir atvežimo atstumai yra skirtingi, kai kurios savivaldybės perka tiek atvežimo paslaugą, tiek ir higieninių reikmenų pirkimo paslaugą kartu su maistu, todėl vientiso standarto nutarta nenustatinėti, tačiau savivaldybės vadovaujasi protingumo kriterijais ir atsispirsime tikrai nuo to, kad būtų užtikrinamos žemesnės kainos pagal kiekvienos konkrečios savivaldybės situaciją“, – teigė ji.

Ministrė akcentavo, kad savivaldybėms atliekant papildomus pirkimus, keliančius didesnių klausimų, ar juos finansuoti, bus sprendžiama atskirai.

„Sutarėme, kad kurios išlaidos turėtų būti kompensuojamos, to minimalaus standarto jos tikrai bus kompensuotos, jeigu atsiras kažkokių pirkimų, kurie kelia didesnių klausimų, turbūt bus sprendžiama atskirai“, – sakė G. Skaistė.

„Tačiau tikrai pasitikime savivaldybėmis, kad jos, matydamos ir visuomenės nusiteikimą, kad visgi to noro aprūpinti pertekliniais dalykais migrantus nėra, tikrai laikysis to susitarimo, kad viskas organizuojama mažiausios kainos būdu, užtikrinant minimalų standartą be jokių perteklinių komfortų“, – taip pat akcentavo ji.

G. Skaistės teigimu, šiuo metu iš viso migrantai apgyvendinami 8 savivaldybėse, pasak jos, trys savivaldybės jau yra ministerijai pateikusios konkrečias išlaidų sumas. Šių savivaldybių pateiktos sumos už dvi savaites, anot ministrės, svyruoja tarp 18 ir 30 tūkst. eurų.