Finansų ministerija žada vertinti galimybes dar labiau didinti finansavimą mokytojų algoms

„Atsižvelgiant į Seime svarstymo metu gautus pasiūlymus, bus vertinamos galimybės didinti finansavimą mokytojų atlyginimams“, – BNS pateiktame komentare nurodė ministerija.
Visgi ji akcentavo, kad 2026–2028 metų biudžeto projekte yra numatytas darbo užmokesčio fondo didinimas mokytojams, dėstytojams, kultūros darbuotojams, statutiniams pareigūnams.
„Nepaisant to, kad visų šių grupių poreikiai yra didesni, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes (...) ir pagrindinį prioritetą – gynybos finansavimą, jiems visiems buvo nuspręsta didinti atlyginimus 5 proc.“ – nurodė ministerija.
Ji atkreipė dėmesį, kad minėtų grupių darbuotojams darbo užmokesčio fondas didinamas kur kas smarkiau nei visiems kitiems dirbantiesiems viešajame sektoriuje.
„Pavyzdžiui, valstybės tarnautojams ir pagal sutartis dirbantiesiems pareiginės algos bazinis dydis didėja vos 0,7 proc.“ – pažymėjo Finansų ministerija.
Taip ji komentavo po to, kai Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas BNS pareiškė, kad biudžeto projektu laužoma šakos kolektyvinė sutartis.
Pernai spalį atnaujintoje sutartyje numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.
Finansų ministerijos duomenimis, prognozuojama, kad kitais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 procento. Tad pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėtų didėti 7,65 procento.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį sakė, kad kitąmet mokytojų atlyginimams biudžete projektuojama suma atitinka kolektyvinį susitarimą, bet yra „įtampų ir problemų 2027 ir 2028 metams“.
Ministrė pirmininkė pripažino, kad trimečiame biudžete pinigų mokytojų atlyginimams trūksta. I. Ruginienė žadėjo ieškoti galimybių išpildyti mokytojams ir pareigūnams duotus pažadus ir pažymėjo, kad biudžetas galės būti taisomas jį svarstant Seime.
Pasak E. Milešino, profsąjunga Vyriausybei siūlo laikytis kolektyvinės sutarties ir nuo sausio 1-osios 7,65 proc. padidinti pedagogų atlyginimus. Tai, LŠMPS pirmininko teigimu, iš biudžeto pareikalautų apie 169 mln. eurų.
Kitas profsąjungos keliamas variantas – nedidinti atlyginimų aštuonis 2026-ųjų mėnesius ir nuo rugsėjo 1 dienos juos padidinti 11,5 procento. Anot E. Milešino, tai valstybei kainuotų 85 mln. eurų.
