Finansų ekspertė apie ekonomikos mokymą ugdymo įstaigose: yra labai blogai

Ekonomikos ir verslumo kaip savarankiško privalomo dalyko šalies mokyklose mokoma 9 arba 10 klasėje. Tam skirtos vos 37 pamokos per metus, arba 1 pamoka per savaitę. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tvirtina, kad ekonomikos ir finansinio raštingumo žinių vaikams suteikiama jau nuo pradinių klasių, bet ne tiesiogiai, o per kitų dalykų pamokas. Baigiamosiose klasėse ekonomikos neprivalomai esą mokoma ten, kur pasirenka mokiniai ir kur susidaro mokinių grupės.