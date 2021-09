Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl universaliojo elektroninių įtaisų kroviklio

Po daugybės metų savanoriškumo principu pagrįsto bendradarbiavimo su pramonės atstovais mobiliųjų telefonų kroviklių modelių skaičius per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo nuo 30 iki 3, tačiau tai nepadėjo rasti visapusiško sprendimo. Dabar Europos Komisija imasi teisėkūros, siekdama nustatyti visų atitinkamų įtaisų universalųjį įkrovimo sprendimą.

„Elektronikos atliekos yra vienas sparčiausiai augančių atliekų srautų pasaulyje. Technologinės naujovės ir kylantis pragyvenimo lygis skatina vartotojus pirkti vis naujesnę įrangą. Deja, bet smulkūs elektroniniai prietaisai vis tik dar neretai patenka į buitinių atliekų konteinerius ir dėl jose esančių kenksmingų medžiagų bei baterijų tampa dideliu taršos šaltiniu aplinkai. Europos Komisijos sprendimas įteisinti universalų įkroviklį elektroniniams prietaisams neabejotinai sumažins atliekų kiekį, tačiau itin svarbu skirti ypatingą dėmesį ir gyventojų švietimui apie tinkamą atliekų rūšiavimą“, – komentuodamas EK sprendimą sako Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis.

Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl Radijo įrenginių direktyvos peržiūros numatoma, kad suderintas elektroninių įtaisų krovimo prievadas USB-C bus universalusis prievadas. Tai leis vartotojams savo įtaisus įkrauti su tuo pačiu USB-C krovikliu, nepriklausomai nuo įtaiso prekės ženklo. Be to, suderinta greitojo įkrovimo technologija padės užtikrinti, kad skirtingi gamintojai nepagrįstai neapribotų įkrovimo spartos ir kad įkrovimo sparta būtų vienoda naudojant bet kokį įtaisui tinkamą kroviklį. Vartotojai galės įsigyti naują elektroninį įtaisą be naujo kroviklio. Tai leis apriboti be reikalo įsigyjamų ar nenaudojamų kroviklių skaičių. Manoma, kad sumažinus naujų kroviklių gamybos ir šalinimo mastą, elektroninių atliekų kiekis per metus sumažėtų beveik tūkstančiu tonų.

Gamintojai turės suteikti tinkamą informaciją apie įkrovimo charakteristikas, įskaitant informaciją apie įtaisui reikalingą galią ir tai, ar jis palaiko greitą įkrovimą. Taip vartotojams bus lengviau matyti, ar jų turimi krovikliai atitinka jų naujojo įtaiso reikalavimus, arba tai jiems padės pasirinkti tinkamą kroviklį. Tai, kartu su kitomis priemonėmis, padės vartotojams sumažinti naujų įsigytų kroviklių skaičių ir sutaupyti 250 mln. eurų per metus, nes nebereiks pirkti nereikalingų kroviklių, pažymima EK atstovybės Lietuvoje skelbiamame pranešime.

Radijo įrenginių direktyvos peržiūra yra susijusi su platesnio masto Europos Komisijos veiksmais, kuriais sprendžiama gaminių, visų pirma elektronikos įtaisų ES rinkoje, tvarumo problema. Jai daug dėmesio bus skiriama būsimame pasiūlyme dėl tvarių gaminių.

Ketvirtadienio pasiūlymą dėl Radijo įrenginių direktyvos peržiūros turės priimti Europos Parlamentas ir ES Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 24 mėnesių pereinamasis laikotarpis, skaičiuojamas nuo priėmimo datos pramonės atstovams, suteiks pakankamai laiko prisitaikyti prieš pradedant taikyti šią direktyvą.

Tam, kad universalusis kroviklis veiktų, reikalingas visiškas sąveikumas abiejose kabelio pusėse, t. y. elektroninio įtaiso ir išorinio maitinimo šaltinio sąveikumas. Įtaiso sąveikumas, kuris yra gerokai didesnė problema, bus užtikrintas šiuo teikiamu pasiūlymu. Išorinio maitinimo šaltinio sąveikumo klausimas bus sprendžiamas peržiūrint Europos Komisijos ekologinio projektavimo reglamentą. Ši peržiūra bus pradėta jau šiais metais, kad jos įsigaliojimas sutaptų su šiandien teikiamo pasiūlymo įsigaliojimo data.