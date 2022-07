Europai gresia dujų krizė: kai kurias patalpas žiemą siūlys šildyti tik iki 19 laipsnių

„Turbūt jau nėra ką daryti. Jau skaičiuojama, kad mažiausiai trečdaliu reikia sumažinti dujų vartojimą žiemą, kaip kad normaliais metais. Nežinome, kokia bus ateinanti žiema“, – teigė energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas.

Jei Rusija dujas Europai užsuktų liepą, saugyklos būtų užpildytos tik 60 proc. Todėl žiemą ir kitąmet būtų juntamas dujų trūkumas. Europos šalys raginamos dujas pradėti taupyti kuo anksčiau.

„Galima sumažinti temperatūrą, mes nesame išlepę. Gal vokiečiams sunkiau“, – pastebėjo V.Jankauskas.

Vokiečių iš tiesų laukia nelengvas iššūkis. Vokietijos ekonomikos ministro teigimu, net jei šiuo metų dujų saugyklos Vokietijoje būtų visiškai užpildytos, žiemą dujų atsargos būtų sudegintos per pusantro mėnesio. Vokietija – didžiausia dujų vartotoja Europoje.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Be dujų gamyklos netektų energijos pagrindo. Negalėtume per trumpą laiką pereiti prie kito kuro ar energijos šaltinio, vadinasi, gamyba tiesiog sustotų“, – nuogąstavo „DMK Deutsches Milchkontor GMBH“ atstovas Oliveris Barteltis.

Graikija bando pasinaudoti gresiančia krize ir pas save vilioja vokiečių turistus. Kviečia vokiečių pensininkus krizinei žiemai prie Viduržemio jūros.

„Kviečiame kiekvieną vokietį, kuris šią žiemą norėtų atvykti pagyventi pas mus – toli nuo krizių. Čia namuose nereikia šildymo. Nė vienas vokietis Graikijoje nešals“, – sakoma reklaminiame pranešime.

EK ragina, kad dujas savo noru taupytų ir gyventojai. Lietuviai jas taupyti turėtų ne dėl gresiančio trūkumo, o dėl dar aukštesnių kainų.

„Trūkumas iškart kelia kainas“, – akcentavo V. Jankauskas.

„Kur lubos – sunku pasakyti. Reikia pastebėti, kad Europoje nėra daugiau LNG terminalų pajėgumų, kad galėtų daugiau priimti dujų. Nepasakyčiau, kad kils drastiškai“, – sakė energetikos ministras Dainius Kreivys.

Kovos su energetikos krize planą, kuris įsigalios rugpjūtį, jau pristatė ir Vengrija. Ji importuoja daugiau nei pusę visų dujų iš Rusijos. Vengrija žada uždrausti eksportuoti malkas ir ketina didinti rusvųjų anglių gavybą šalies viduje. Be to, gyventojai, kurie energijos suvartoja daugiau nei vidutiniškai, už ją mokės ne subsidijuojamu tarifu, o rinkos kaina. Šiuo metu, esą dėl remonto, Kremlius sustabdė dujų tiekimą „Nord Stream 1“ dujotiekiu per Baltijos jūrą į Vokietiją. Tačiau Vokietija nerimauja, kad pasibaigus remontui „Gazprom“ dujotiekio taip ir neatidarys.