Elektros oro linijos bus iškeliamos pigiau

Prezidento ir jo komandos narių darbo Lietuvos regionuose metu paaiškėjo, kad savivaldybės ir kiti subjektai patirdavo finansinių sunkumų modernizuodami gatvių apšvietimą ar vykdydami kitus infrastruktūros plėtros projektus, susijusius su elektros oro linijų iškėlimu. Tiek savivaldybės, tiek kiti asmenys, pageidaujantys, kad būtų rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausantys nusidėvėję elektros energetikos objektai ir įrenginiai, turėdavo padengti visas susijusias išlaidas.

Šalies vadovo inicijuotos ir Seimo priimtos įstatymų pataisos numato, kad rekonstruojant ar perkeliant daugiau nei prieš 20 metų įrengtas elektros oro linijas, kurie kliudo statybos ar kitiems darbams, asmenims privalomų padengti išlaidų dalis sumažės nuo 100 iki 50 proc. Taip pat įteisinta skubios elektros energetikos įrenginių rekonstrukcijos ar iškėlimo galimybė, kai pageidaujantis asmuo darbus vykdo ar organizuoja savo lėšomis – tokiais atvejais jam nereikės laukti, kol darbus atliks operatorius.

Priimtos pataisos numato, kad nauji vartotojai, kurių elektros įrenginiai jungiami prie skirstomųjų elektros tinklų, padengtų 50 proc. prijungimo sąnaudų, tačiau ir toliau bus taikoma išimtis pažeidžiamų vartotojų grupei, kuri mokės tik 20 proc. prijungimo kainos. Be to, bus skatinama atsinaujinančios energetikos plėtra, numačius, kad prijungiami gaminantys vartotojai turės padengti tik 50 proc. prijungimo sąnaudų, o ne 100 proc., kaip iki šiol. Teritorijose, kur nėra elektros vartotojų, įteisintas elektrifikavimas be statybos leidimų, kartu numatant, kad tokių darbų užsakovas turi padengti 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų.

Įstatymų pataisos taip pat sudarys sąlygas oro linijų perkėlimo ar naujų vartotojų prijungimo užsakovui savarankiškai samdyti atestuotus rangovus, kai netaikomi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinti įkainiai ir rengiamas darbų projektas, o numatomos sąnaudos 10 proc. mažesnės, nei apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus. Atliktus darbus priims skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie vykdys tolesnę tinklo priežiūrą ir užtikrins jo patikimumą.

Priimtos įstatymų pataisos sudarys geresnes sąlygas verslo ir savivaldybių projektų įgyvendinimui, sumažins visiems elektros vartotojams tenkančią finansinę naštą ir skatins spartesnį skirstomųjų tinklų modernizavimą bei jų atsparumo didinimą.

Siekiant tinkamai pasiruošti pokyčiams, esminės įstatymų nuostatos dėl naujų vartotojų prijungimo bei tinklų iškėlimo kainodaros įsigalios 2021 m. vasario 1 d., o likusios nuostatos, iš esmės nekeičiančios esamo teisinio reguliavimo, – 2020 m. lapkričio 1 d.