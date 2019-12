Ekspertė patarė, kaip elgtis, kad neištiktų kalėdinių dovanų karštinė

Dovanų pirkimas ir sumos

Remiantis apklausos rezultatais, kiek daugiau nei dešimtadalis (11 proc.) tyrimo dalyvių, tiek moterys, tiek vyrai, kalėdinių dovanų dažniausiai pradeda ieškoti kelis mėnesius prieš šventes, 14 proc. apklaustųjų dovanas šventėms perka per nuolaidų dienas lapkričio mėnesio pabaigoje, o 20 proc. respondentų atsakė, kad dovanomis artimiesiems apsirūpina jau gruodžio pradžioje. Kiek mažiau nei penktadalis (18 proc.) kalėdines dovanas paprastai perka likus vos savaitei iki didžiųjų gruodžio švenčių, o likusi, tačiau nemaža dalis (17 proc.), šią pareigą atideda iki pat Kalėdų.

Šiemet, panašiai kaip ir ir pernai, virš 100 eurų kalėdinėms dovanoms planuoja skirti apie pusė 30-49 metų amžiaus grupės atstovų, respondentų su aukštuoju išsilavinimu, didmiesčių gyventojų, vadovų ir tarnautojų. 33 proc. Lietuvos gyventojų tam skirti planuoja nuo 50 iki 100 eurų. 15 proc. respondentų pažymėjo, kad kalėdinėms dovanoms žada išleisti mažiau nei 50 eurų. 3 proc. apklaustų gyventojų šiais metais kalėdinėms dovanoms skirs tik iki 20 eurų – tiek ketina išleisti daugiausia pensininkai, darbo neturintys asmenys, besimokantis jaunimas.

Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad kalėdiniame dovanų pirkimo maratone dalyvauja ne visi. 12 proc. apklaustųjų suaugusių Lietuvos gyventojų, panašiai tiek moterys, tiek vyrai, paprastai net neperka kalėdinių dovanų.

Kaip tinkamai pasiruošti dovanų pirkimo maratonui?

Norint patirti kuo mažiau streso ir kuo daugiau malonių akimirkų, specialistai rekomenduoja laikytis net kelių taisyklių. Visų pirma, bene svarbiausias aspektas, suteikiantis daugiau ramybės prieš didžiąsias žiemos šventes, yra biudžeto planavimas. Tai daryti svarbu nepaisant, kokią pinigų sumą žadama skirti dovanoms.

Taip pat, norint mėgautis šventine nuotaika, o ne kentėti nuo priverstinio poreikio, reikėtų į prieššventinę darbotvarkę įnešti bent šiek tiek organizuotumo. Bendrovės „Credit Service“, valdančios vartojimo kreditų prekės ženklą „Vivus.lt“, vadovė Giedrė Štuopė teigia, kad pravartu visus reikalingus pirkinius ir jiems skirtą laiką žymėtis kalendoriuje.

„Daugybė žmonių perka dovanas paskutinėmis akimirkomis, nes nespėja susidėlioti tinkamo grafiko. Rekomenduočiau kalendoriuje pasižymėti dienas, kai turite mažiau darbų ir per kurias galėtumėte ramiai apsipirkti, taip pat kaip įmanoma anksčiau suplanuoti, kam ir kokią dovaną pirksite, kiek ji kainuos. Be to, siūlyčiau nepamiršti, kad dovanų galima žvalgytis ir internete. Pravartu sekti įvairių internetinių parduotuvių prekių kainas, taip stebint, kur labiau apsimoka įsigyti norimas dovanas. Žinoma, patarčiau nebijoti pasinaudoti ir akcijomis, siūlomomis prieš gruodžio šventes“, – sako finansų ekspertė.

G. Štuopė taipogi pataria sekti išleidžiamas pinigų sumas, išsaugant pirkimo kvitus, mat tai – paprasčiausias kelias žinoti, kiek galite sau leisti išlaidauti, kad vėliau netektų kęsti nepritekliaus.

Skolinimasis – protinga išeitis

Duomenys rodo, kad 37 proc. apklaustųjų dovanas pirks iš einamojo mėnesio atlyginimo, panaši dalis – 34 proc., tam naudos specialiai šventėms atidėtus pinigus, o likusieji piliečiai ketina prašyti artimųjų, draugų ar pažįstamų paskolinti lėšų dovanoms arba susisiekti su vartojimo kredito bendrovėmis.

Skolintis labiausiai linkę darbingo amžiaus respondentai su viduriniu išsilavinimu, jaunimas, gyvenantys tiek didesniuose miestuose, tiek miesteliuose ar kaimuose. Lytis skolinimuisi įtakos nedaro – skolinasi tiek moterys, tiek vyrai, dažniausiai darbo neturintys žmonės ar namų šeimininkės.

G. Štuopė sako, jog prieš didžiąsias gruodžio šventes piliečiai skolinasi imliau ir tikslingomis sumomis, mat pradeda planuotis savo biudžetą reikiamoms kalėdinėms išlaidoms.

„Artėjant šventėms, dauguma lietuvių pradeda atidžiau žiūrėti į biudžeto planavimą, kas yra geras žingsnis. Įsivertinę savo galimybes, nemažai žmonių ryžtasi ir pasiskolinti pinigų, po šventinio laikotarpio numatydami jų grąžinimą bendrovėms. Atsiradus papildomai sumai pinigų, lengviau susidėlioti išlaidas ir kalėdinio laikotarpio karštinė nebebūna tokia baisi“, – sako finansų ekspertė.

Visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ apklausa buvo vykdyta 118-oje taškų Lietuvoje. Ji vyko pirmaisiais rudens mėnesiais – dalyvavo 1002 respondentai.