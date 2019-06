Ekspertai pataria – kaip sutaupyti perkant maistą?

Pagrindinės daromos klaidos

Finansų analitikai pateikia keturias pagrindines žmonių daromas klaidas, dėl kurių išlaidos maistui daugeliui tampa tikra finansine našta.

Pagrindinės žmonių daromos klaidos yra šios:

– Srautinis pirkimas.

– Kainų nelyginimas.

– Išlaidos nebūtiniems produktams.

– Vengimas gamintis namuose.

Ekspertų teigimu, ištaisę šias klaidas galėsite džiaugtis ne tik mažesnėmis išlaidomis maistui, bet ir sveikesniu bei skanesniu maistu.

Tad kokie yra analitikų patarimai žmonėms, norintiems sutaupyti perkant maistą?

1. Nepirkite srautiniu būdu

Pasak Financer.com ekspertų, perkant maistą dažniausia žmonių daroma klaida yra srautinis produktų pirkimas. Kas tai yra? Tai yra įprotis „užsukti‘‘ į parduotuvę ir pirkti tik tuos produktus, kurių trūksta čia ir dabar ir tik tokį jų kiekį, kurio užtektų vienai – dviem dienoms.

Paprasčiau tariant, žmogus, kuris yra įpratęs pirkti srautiniu būdu, į parduotuvę užsuks tik tada, kai kažko pritrūks, bet jis neis į parduotuvę tam, kad produktų nusipirktų visai savaitei į priekį. Bet kodėl tokia, palyginus, maža klaida turėtų daryti tokią didelę įtaką mūsų bendroms išlaidoms maistui?

Santykinės produktų kainos

Ekspertų teigimu, pirkdami srautiniu būdu maistui išleidžiame žymiai daugiau dėl paprastos priežasties – santykinių produktų kainų. Formulė paprasta – kuo mažesnį tam tikro produkto kiekį pirksite, tuo santykinai daugiau už jį sumokėsite.

Pavyzdžiui, pirkdami du pakelius pieno po 0,5 litro iš viso sumokėsite 1,10 euro už nusipirktą litrą pieno, nors jei pirktumėte 1 litro pakelį iš to paties gamintojo, būtumėte sumokėję 0,89 euro ir sutaupę 21 centą.

Žinoma, skirtumas nėra labai didelis, tačiau šios papildomos išlaidos kaupiasi daug greičiau, nei galėtumėte pagalvoti!

Būtent todėl turėtumėte apgalvoti galimybę reikiamus produktus pirkti į priekį – analitikų teigimu, vienas optimaliausių sprendimų yra apsipirkinėti savaitgaliais, o darbo dienomis stengtis nekelti kojos į parduotuvę. Taip išmoksite ne tik stebėti turimus produktus, bet ir sutaupysite nemažai pinigų.

2. Stebėkite kainas ir naudokitės proga

Jei nusprendėte atsisakyti srautinio pirkimo ir pradėjote planuoti maistą – puiku! Tokiu atveju galite dar labiau sutaupyti – tiesiog stebėkite produktų kainas ir nebijokite pasinaudoti proga.

Ekspertų teigimu, neretai žmonės maistui išleidžia žymiai daugiau nei galėtų taip pat ir dėl to, kad nelygina produktų kainų, o radę gerą nuolaidą, bijo nusipirkti didesnį norimo produkto kiekį.

Lyginkite kainas

Analitikai sako, kad visi žmonės, kurie nori sumažinti patiriamas išlaidas maistui, turėtų pradėti lyginti perkamų produktų kainas įvairiose parduotuvėse ir pirkti būtent iš tos parduotuvės, kuri norimus produktus siūlo įsigyti geriausia kaina.

Veiksmingas būdas tai padaryti – susirašyti pagrindinius perkamus produktus, palyginti jų kainą įvairiose parduotuvėse, o prie surašytų produktų pažymėti būtent tą parduotuvę, kuri norimą prekę parduoda pigiausiai.

Statistiniais duomenimis, jei dvi – trys prekės iš sąrašo tam tikroje parduotuvėje yra pigesnės, dažniausiai toje pačioje parduotuvėje daugumą kitų norimų produktų taip pat galėsite nusipirkti pigiau.

Tai reiškia, kad palyginę dažniausiai perkamų produktų kainas galėsite rasti parduotuvę, kurioje nuolatos apsipirkdami ilgainiui sutaupysite nemažą dalį išlaidų maistui.

Naudokitės proga

Financer.com ekspertų teigimu, taip pat galimybę gerokai sutaupyti suteikia įvairios ribotą laiką taikomos didelės nuolaidos bei išpardavimai. Jei produktui taikoma gera nuolaida, jis yra negendantis bei esate tikri, kad jums jo reikia, kodėl gi nepasinaudojus galimybe ir jo nenusipirkus visam pusmečiui ar net metams į priekį?

Tipinis pavyzdys – tarkime, jūsų namų ūkis per metus suvartoja 20 pakelių maltos kavos, o vidutinė vieno pakelio kaina yra 6 eurai – taip jūs kavai išleidžiate apie 120 eurų per metus.

Jei jūsų pamėgtai kavai staiga pradėjo būti taikoma 50% nuolaida, kodėl gi nenusipirkus visų 20 pakelių? Taip sutaupytumėte net 60 eurų kavai!

Vertėtų paminėti, jog tokiu pačiu pavyzdžiu pirkdami ir kitus negendančius produktus, galėtumėte sutaupyti net iki kelių šimtų eurų per metus – vien dėl to, kad nepabijojote nusipirkti į priekį.

3. Atsisakykite nebūtinų produktų

Kitas būdas sutaupyti – atsisakyti produktų, kurie nėra būtini visavertei mitybai palaikyti. Šio patarimo ypač atidžiai turėtų paklausyti tie, kurie nori maksimaliai sumažinti patiriamas išlaidas maistui, o taip pat tie, kurie ieško būdų, kaip nedidinant biudžeto išlaidoms maistui pradėti maitintis žymiai sveikiau ir maistingiau.

Nebūtini produktai – dažniausiai žalingi ir sveikatai, ir piniginei

Visi turime tam tikrų pamėgtų produktų, kurie iš tikrųjų mums nėra būtini. Finansų ekspertai sako, kad dažniausiai žmonės nė nenumano, kiek iš tikrųjų jie kas mėnesį išleidžia nebūtiniems produktams – ekspertų teigimu, išlaidos nebūtiniems produktams neretai gali siekti net iki 40-50% bendrų išlaidų maistui.

Įvairūs vaisvandeniai, saldumynai, greiti užkandžiai, bandelės, pusfabrikačiai bei alkoholio ir tabako gaminiai – juk šie produktai yra ne tik papildomų išlaidų šaltinis – jų vartojimas taip pat gali gerokai kenkti sveikatai.

Financer.com komandos teigimu blogiausia yra tai, kad dažniausiai žmonės nemažai išleidžia nebūtiniems pirkiniams, o tam, kad kompensuotų išlaidas, perka nekokybiškas būtinąsias prekes.

Būtent todėl yra labai svarbu, kad atsisakytumėte nebūtinų produktų – venkite saldumynų, įvairių pusfabrikačių bei nemaistingų užkandžių. Sutaupytus pinigus galėsite atsidėti kitoms gyvenimiškoms išlaidoms, arba tuos pinigus galėsite panaudoti kokybiškų būtinų maisto produktų pirkimui!

4. Gaminkitės namuose

Paskutinis, bet ne ką mažiau svarbus Financer.com ekspertų siūlomas patarimas yra stengtis kuo dažniau maistą gamintis namuose. Žinoma, maisto gaminimas pareikalauja nemažai laiko bei pastangų, tačiau įpratę maistą gamintis namuose sutaupysite nemažai pinigų, be to, galėsite džiaugtis šviežiais naminiais patiekalais!

Analitikai sako, kad namuose gaminamas maistas gali būti net iki 4 – 6 kartų pigesnis, lyginant su įvairiais pusfabrikačiais bei greito maisto užkandinėse perkamu maistu.

Be to, namuose pagamintas maistas dažniausiai yra ir žymiai sveikesnis – jis yra šviežias ir pagamintas iš kokybiškesnių produktų, dažniausiai yra ganėtinai maistingesnis, be to, jame nėra įvairių žalingų konservantų bei priedų, labai dažnai randamų pirktiniuose patiekaluose.

Svarbus pirmas žingsnis – pasistengti atsisakyti įpročio važiuoti pavalgyti greito maisto užkandinėse. Bandykite rasti kitokių išeičių! Jei gamintis maistą jums yra sudėtinga, ieškokite lengvai pasigaminamų patiekalų receptų, bandykite gamintis kartu su kitų šeimos narių pagalba ar ieškokite kitų variantų. Juk pradėję maistą gamintis namuose ne tik sutaupysite krūvą pinigų – gamindami maistą namuose taip pat saugosite savo ir savo artimųjų sveikatą.

Pabaigai

Finansų analitikai pabrėžia, jog sumažinti išlaidas maistui yra tikrai realu – svarbiausia, jog tam, kad sutaupytumėte, jums nebūtina atsisakyti perkamų produktų kokybės. Specialistai sako, kad užtenka išmokti planuoti į priekį, atsisakyti nereikalingų pirkinių bei priprasti gamintis namuose – taip ir nemažai sutaupysite, ir pagerinsite savo mitybą.