Ekonomistai: ūkio nuosmukis – galimybė pasiruošti augimui, jis turėtų sustoti

Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas mano, jog Lietuvos ekonomika iš labai aukštai pasileidžia žemiau, bet kartu tai yra galimybė persitvarkyti ir vėl pasiruošti augimui.

Lietuvos BVP per metus smuko 2,5 proc., per ketvirtį – 2,1 proc., trečiadienį pranešė Valstybės duomenų agentūra. Išankstiniu jos vertinimu, skelbtu gegužės pradžioje, metinis ekonomikos nuosmukis buvo 3,7 proc., o per ketvirtį – 3 proc..

Ž. Mauricas sako, kad reikšmingesnis bus antrojo ketvirčio įvertis, kuris, jo manymu, turėtų parodyti sustojusį nuosmukį.

„Skaičiai nedžiugina, bet manyčiau, kad lemiamas bus antrasis ketvirtis (...), reikės žiūrėti, koks bus jo rodiklis. Mano manymu, smukimas ketvirtinis turėtų sustoti, nes pirmą ketvirtį buvo tokių specifinių dalykų, kaip niuansai chemijos pramonėje, apskritai – buvo dėmesys energetikai pagrinde. Tai kadangi ta rizika didžiąja dalimi pasibaigusi, tai manyčiau, kad yra nemažas potencialas atsispirti nuo dugno“, – trečiadienį BNS sakė Ž. Mauricas.

Tuo metu M. Dubnikovas sako, kad BVP pokytis, palyginti su išankstiniu vertinimu, yra reikšmingas ir nuteikia optimistiškai.

„Tai situacija iš tikrųjų geresnė pagal patikslintus duomenis, tai nuteikia šiek tiek optimistiškiau, galbūt mes nesame tokioje blogoje pozicijoje, kaip prieš tai manėme. Tai uždeda tam tikrą toną žvelgiant į priekį – kad situacija bus geresnė nei dalis žmonių piešia. Tai labai reikšmingas pokytis“, – BNS trečiadienį teigė M. Dubnikovas.

Ž. Maurico teigimu, nuo antrojo ketvirčio rezultatų priklausys ir metinis BVP rodiklis: „Nuo to, kaip atsispirsime, priklausys ir metinis rodiklis – metinį mes vis dėlto turėsime neigiamą ir mes sugebėsime išlaviruoti taip, kaip išlaviravome 2010 metais“.

Liaudiškai tariant, kam krizė, kam ne.

Ekonomistas sako, jog pamažu stabilizuojasi vidaus vartojimas, daugiau nei laukta sumažėjo energetikos kainos, be to, ne visiems pramonės sektoriams sekasi blogai.

„Kol kas panašu, kad stabilizuojasi vidaus vartojimas, pramonė irgi – iššūkių ten bus, yra skirtinga situacija skirtinguose sektoriuose, bet gaivaus oro įkvepia sektoriai, kurie yra priklausomi nuo energetikos kainų, jos sumažėjo daugiau nei tikėtasi. Aš šią recesiją vadinu K raidės forma – liaudiškai tariant, kam krizė, kam ne“, – kalbėjo Ž. Mauricas.

Pasak M. Dubnikovo, padėtis yra skausminga tik daliai Lietuvos įmonių, ypač toms, kurios planavo plėtrą bei augimą, tačiau dabartinės recesijos jis nelygina su 2009 metų pasauline ekonomikos krize.

„Taip, tai yra blogai įmonėms, kurios planavo plėtrą ir augimą ir yra įpratę augti paskutinius dešimt metų. Mes ir augome labai sparčiai, jeigu prisimintume, pramonė dar pernai pirmą ketvirtį fiksavo, berods, 25 procentų augimą. Žvelgiant į recesiją – taip, ji mūsų kieme, bet tai niekaip nepanašėja į 2008-2009 metus“, – sakė M. Dubnikovas.

„Nedramatizuočiau tų skaičių, be abejo, kai kuriems verslams, kai kuriems segmentams jis bus skausmingas, yra skausmingas, bet bendrai paėmus mes iš labai labai aukštai pasileidžiame žemiau, matyt, persitvarkyti, susikaupti ir vėl pasiruošti augimui“, – pridūrė analitikas.

„Luminor“ ekonomistas atkreipė dėmesį, kad yra ir sektorių, kurie gerina Lietuvos BVP statistiką, vienas iš jų – energijos gamyba.

„Žiūrint bendrai, ne tik į pramonę, tai mes daug investuojame į energetiką ir ten sukuriame nemažai pridėtinės vertės: elektros gamyba auga pakankamai sparčiai, į bendrąją statistiką įkris ir tie skaičiai. Tai aš manyčiau, kad antras ketvirtis parodys – sakyčiau, bus pirmyn, arba stabiliai“, – sakė Ž. Mauricas.