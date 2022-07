EK raginama peržiūrėti taisyklių išaiškinimą dėl vilkiko priekabų ir puspriekabių grąžinimo

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas, šiuo metu pirmininkaujantis „BusinessEurope“ transporto darbo grupei, sako, kad derybų dėl Mobilumo paketo metu Europos Sąjungos institucijos ir Europos Parlamentas demonstravo aiškų supratimą, kad nuostata taikoma tik motorinėms transporto priemonėms ir niekada nebuvo keliamas klausimas dėl reikalavimo taikymo priekaboms ir puspriekabėms.

„Įpareigojimas grąžinti priekabas ir puspriekabes, kurių Europos keliuose įregistruota apie 20 mln., didėsiančių sąnaudų prasme verslui bus skausmingas“, – pranešime cituojamas P. Drižas.

Jis priduria, kad vairuotojų trūkumas, riboti pajėgumai transportavimo rinkoje ir padidėjusios kelių transporto sąnaudos, kurias sukėlė COVID-19 krizė ir karas Ukrainoje – tai nepalankių aplinkybių derinys, dėl kurio rinka patirs dar didesnį spaudimą.

„Komisijos išaiškinimas yra pateiktas suinteresuotųjų šalių pastaboms, todėl labai tikimės, kad transporto bendruomenę nustebinusi vilkiko grąžinio nuostatos interpretacija galiausiai bus pakeista ir reikalavimas nebus taikomas priekaboms bei puspriekabėms“, – sakė P. Drižas.

„BusinessEurope“ atkreipia EK dėmesį, kad priekabose ir puspriekabėse nėra tachografų, o dalį transporto operacijų vykdo transporto priemonių junginiai, kuriuose vilkikai ir puspriekabės gali būti registruotos skirtingose šalyse. Todėl galimybės įrodyti, kad buvo laikomasi reikalavimo priekabų ir puspriekabių atžvilgiu yra ribotos. Tuo tarpu verslui nėra aišku, kaip įmonės turėtų pateikti prievolės įvykdymo įrodymą.

Po to, kai buvo priimtas vilkiko grąžinimo reikalavimas, EK atliko nuostatos poveikio ES bendrajai rinkai ir žaliajam kursui vertinimą. Kaip sakė TTLA vadovas, studijoje buvo vertinamas tik galimas poveikis dėl vilkikų, bet ne puspriekabių, grąžinimo. Pernai EK paskelbė tyrimą, kuriame konstatuota, kad prievolė grąžinti sunkvežimį sukels transporto sistemos neefektyvumą ir padidins tuščių krovinių reisus, aplinkos taršą ir spūstis.

Komisijos vertinimu, vien dėl reikalavimo vilkikus grąžinti į įmonės įsisteigimo šalį kelionių be krovinių skaičius didės 1,9 mln. per metus. Dėl to anglies dvideginio emisijos didės 2,9 mln. tonų, o azoto oksidų ir kietųjų dalelių tarša didės atitinkamai 619 ir 221 tonomis per metus.

„Žala aplinkai ir taršos skaičiai bus kur kas didesni, jeigu būtų įvertintas ir nuostatos taikymas priekaboms ir puspriekabėms“, – sakė P. Drižas.

„BusinessEurope“ konfederacija įsikūrusi Briuselyje. Ji yra įtakingiausia europinė verslo interesus atstovaujanti organizacija, reguliariai bendraujanti su Europos Parlamentu, Europos Komisija ir Europos Taryba, taip pat su europinėmis asociacijomis. Konfederacijai priklauso 40 pirmaujančių pramonės ir darbdavių organizacijų iš 34 šalių. Jos nare yra Lietuvos pramonininkų konfederacija, kuri pernai nominavo P. Drižą užimti pirmininko pareigas organizacijos transporto darbo grupėje.

P. Drižas yra pirmasis atstovas iš Lietuvos, užėmęs darbo grupės pirmininko postą ir vienas iš dviejų Vidurio bei Rytų Europos atstovų, užimančių vadovaujančias pareigas įtakingoje „BusinessEurope“ organizacijoje.