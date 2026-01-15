EK kovą turėtų išmokėti Lietuvai dar 360 mln. eurų RRF lėšų

Lietuva prašė išmokėti virš 360 mln. eurų atskaičius avansą, o šios lėšos Lietuvą turėtų pasiekti kovo mėnesį.
Pasak pranešimo, penktajame mokėjimo prašyme atsiskaityta už 5 rodiklius.
Europos Komisija (EK) teigiamai įvertino penktąjį Lietuvos prašymą išmokėti dalį paramos bei paskolos iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF), pranešė Finansų ministerija.
