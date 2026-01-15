 EK kovą turėtų išmokėti Lietuvai dar 360 mln. eurų RRF lėšų

2026-01-15 14:57
BNS inf.

Europos Komisija (EK) teigiamai įvertino penktąjį Lietuvos prašymą išmokėti dalį paramos bei paskolos iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF), pranešė Finansų ministerija.

EK kovą turėtų išmokėti Lietuvai dar 360 mln. eurų RRF lėšų / Freepik.com nuotr.

Lietuva prašė išmokėti virš 360 mln. eurų atskaičius avansą, o šios lėšos Lietuvą turėtų pasiekti kovo mėnesį.

Pasak pranešimo, penktajame mokėjimo prašyme atsiskaityta už 5 rodiklius.

