Egiptas turistams atsivers nuo liepos

„Egipto valdžia paskelbė skatinamąsias priemones atnaujinti atvykstamąjį turizmą. Nuo liepos 1-osios šalis atvers sienas užsienio turistams, atnaujins tarptautinius skrydžius. Šarm el Šeicho, Hurgados ir Mersa Matruh kurortai bus paskelbti švariomis nuo COVID-19 teritorijomis“, – teigiama „Tez Tour“ pranešime.

Jame pažymima, jog Egipto valdžia leido nuo liepos padidinti viešbučių apkrovą iki 75 proc., tačiau turistams bus nerekomenduojama vartoti maisto ar gėrimų ne viešbučiuose ir restoranuose, kurie privalės turėti atitinkamus saugumo sertifikatus, ir, atsiradus bet kokiems kvėpavimo takų sutrikimams, poilsiautojai privalės nedelsdami pranešti apie viešbučių administracijoms.

„Jei užsikrėtimas koronavirusu bus nustatymas per atostogas Egipte, turistui bus suteikti vaistai ir būtinas gydymas Egipto valstybės sąskaita“, – akcentuojama „Tez Tour“ pranešime.

Į Egiptą atvykusieji privalės užpildyti forminį dokumentą, kuriuo patvirtins, kad nebuvo užsikrėtę koronavirusu, per pastarąsias 14 dienų neturėjo kontakto su šiuo virusu infekuotu, o kelionės metu neturėjo korovirusinės infekcijos simptomų.

Be to, atvykusiems iš šalių, kuriose koronavirusinės infekcijos protrūkis būtų pasiekęs epidemijos lygį, teks pateikti pažymą, išduota per 48 valandas iki atvykimo į Egiptą, kuria būtų patvirtinas neigiamas COVID-19 testo rezultatas.

„Tokios pažymos neturint, galimas patikrinimas dėl COVID-19 oro uoste, o jo rezultatai bus aiškūs maždaug per keturias valandas“, – teigiama „Tez Tour“ pranešime.