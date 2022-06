ECB Valdančioji taryba renkasi į posėdį: gali nuspręsti didinti palūkanų normas

Valdančiosios tarybos suformuotose gairėse numatyta, kad bet kokie sprendimai dėl bazinės palūkanų normos didinimo bus priimami tik tuomet, kai prieš kurį laiką bus užbaigta ši skatinamoji programa, kurios apimtys birželio mėnesį jau buvo sumažintos dvigubai – iki 20 mlrd. eurų.

Apie tai, kad ECB jau birželio mėnesio posėdyje greičiausiai ryšis nutraukti TPP, praėjusią savaitę interviu naujienų agentūrai ELTA kalbėjo ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

„Birželio pradžioje bus Valdančiosios tarybos posėdis. Mano vertinimu, jame bus apsispręsta dėl turto pirkimo programos užbaigimo liepos pradžioje“, – tuomet teigė jis.

Būtent priėmus sprendimą dėl šios skatinamosios programos nutraukimo, jau liepos mėnesį reikėtų imtis palūkanų normų didinimo, tvirtino Lietuvos atstovas ECB Valdančiojoje taryboje.

„Liepos mėnesį mes turime kitą ECB Valdančiosios tarybos posėdį. Mano nuomone, pagrindinė palūkanų norma bus didinama. Turi būti didinama. Diskusija turėtų būti apie tai, ar tikrai tik 25 baziniais punktais“, – tikino G. Šimkus.

Apie tai, kad iki rugsėjo mėnesio gali būti nutraukta neigiamų palūkanų normų era, gegužės pabaigoje užsiminė ir ECB vadovė Christine Lagarde. Pasak jos, tikėtina, kad ECB „iki trečio ketvirčio pabaigos atsisakys neigiamų palūkanų normų“.

Ji taip pat pabrėžė, kad Bankas pirmiausiai turėtų nutraukti savo obligacijų supirkimo programą, o tokio žingsnio imtis numatoma jau pačioje trečiojo ketvirčio pradžioje. Tai savo ruožtu nuties kelią „palūkanų normų kėlimui per mūsų posėdį liepą“, pridūrė Ch. Lagarde.

Dėl aukštos infliacijos Ch. Lagarde pastaruoju metu vis dažniau sulaukdavo savo kolegų ECB Valdančiojoje taryboje raginimų pakelti palūkanų normas. Infliacija euro zonoje balandį buvo rekordiškai aukšta ir siekė 7,5 proc. Ji gerokai viršijo ECB užsibrėžtą 2 proc. infliacijos tikslą.

Balandžio viduryje vykusiame posėdyje ECB Valdančioji taryba nusprendė, kad po jos paskutinio posėdžio gaunami duomenys sustiprina vertinimą, jog trečią ketvirtį reikėtų pabaigti vykdyti grynąjį turto pirkimą pagal TPP.

Kaip ir prognozuota tuomet, pastarojo Valdančiosios tarybos posėdžio metu ECB ir toliau nesiėmė didinti 0 proc. lygios pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos, 0,25 proc. siekiančios ribinio skolinimosi galimybės palūkanų normos ir -0,5 proc. sudarančios indėlių palūkanų normos.

Balandį grynieji turto pirkimai pagal TPP buvo vykdomi už 40 mlrd. eurų per mėnesį, gegužę – už 30 mlrd. eurų per mėnesį, o birželį juos numatyta vykdyti už 20 mlrd. eurų per mėnesį.

Ekonomistai abejoja, kad ECB imsis spartaus palūkanų normų kėlimo

Bendrovės „INVL Asset Management“ vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė pažymi, kad palūkanų normas centriniai bankai nusprendžia kelti siekiant atvėsinti kaistantį ekonomikos augimą. Tačiau šiuo metu, ekspertės požiūriu, perkaitimo rizika kyla ne visose euro zonos valstybėse.

„Kalbėti apie drastiškus palūkanų normų kėlimus, matyt, tikrai dar yra anksti. Europos centrinis bankas savo retorikoje labai akcentuoja, kad stebės situaciją ekonomikoje, infliacijos tendencijas ir darbo rinkos įtampas“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė I. Genytė-Pikčienė.

Būtent ekonomikos raidos tendencijos, jos vertinimu, turės daugiausiai įtakos pinigų politikos pasirinkimams. Tačiau ekonomistė atkreipia dėmesį, kad pietinės Europos valstybės jau anksčiau susidūrė su ekonominėmis problemomis, o prieš tai sparčiai augusioje Centrinėje-Rytų Europoje vyrauja neapibrėžtumas dėl aukštos infliacijos ir Rusijos karo Ukrainoje.

Todėl, „INVL“ ekspertės požiūriu, būtent pasikeitę ekonominiai lūkesčiai leidžia abejoti, kad ECB nuspręstų imtis spartaus palūkanų kėlimo.

„Matyt, pradžioje reikia kalbėti apie palūkanų normų normalizaciją. Tai reiškia, išlipimą iš neigiamų palūkanų normų teritorijos į teigiamas ir vėliau, jau pagal situaciją bus reaguojama. Todėl labai reikšmingo palūkanų normų kėlimo matyt tikrai dar nesulauksime vidutiniu laikotarpiu“, – prognozuoja I. Genytė-Pikčienė.

Tuo metu Kauno technologijos universiteto finansų profesorius dr. Rytis Krušinskas pažymi, kad centrinio banko sprendimas įvykti vieno žingsnio padidinimą, siekiantį 0,25 proc. punkto, vidutinio Lietuvos gyventojo paskolą pabrangintų ne itin reikšmingai – nuo keliolikos, iki keliasdešimt eurų, priklausomai nuo paskolos dydžio.

Žmonės, kurie pasiėmė ilgalaikes paskolas, tikrai galėtų turėti šiokį tokį rūpestį.

Tačiau ekonomistas atkreipia dėmesį, kad ECB veikiausiai nesustos ties vienu pakėlimu, ir jas per laiką imsis didinti nuosekliai.

„Padidinimas ketvirčiu dar atrodytų pakankamai nieko, bet jeigu tai įgaus tendenciją, kad kas ketvirtį metų pridės po 0,25 proc., tai tos įmokos per ateinančius metus gali padidėti gan drastiškai. Žmonės, kurie pasiėmė ilgalaikes paskolas, tikrai galėtų turėti šiokį tokį rūpestį“, – svarstė jis.

Nors nuoseklus palūkanų normų kėlimas po 25 bazinius punktus, KTU profesoriaus vertinimu, yra ganėtinai realus, tačiau tokiu tempu pasiekti gan aukštą palūkanų normų lygį užtruktų gan ilgai.

„Jeigu vis tik bus prieita prie to ilgalaikio palūkanų normų didinimo, tai nemanau, kad bus pasirinktas žingsnis per ketvirtį daugiau negu 0,25 procento. Jeigu modeliuoti situaciją grynai matematiškai, tai kol pasiektume 4 proc., tai reikėtų maždaug 16 metų“, – tvirtino R. Krušinskas.

Kitas ECB valdančiosios tarybos posėdis numatomas už daugiau nei mėnesio – liepos 21 d.