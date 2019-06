D. Grybauskaitė pasirašė konkurencijos įstatymų pataisas

Prezidentės inicijuotais Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pakeitimais nustatytos su įmonės pajamomis susietos baudos. Jos sieks iki 3 proc. metinių pajamų, bet ne daugiau nei 100 tūkst. eurų. Prasižengus pakartotinai, bauda bus griežtesnė, pranešė Prezidentūra.

Be to, įtvirtinta prievolė sumokėti baudą per 3 mėnesius arba pateikti garantiją, įskaitant ir atvejus, kai nutarimai dėl baudų skundžiami teismui.

„Toks reglamentavimas ne tik užtikrins baudų neišvengiamumą, bet ir atgrasys nuo pažeidimų bei užtikrins viešąjį – baudų surinkimo į biudžetą – interesą“, – teigiama pranešime.

Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimai numato, kad teisės aktų projektai iš anksto bus vertinami poveikio konkurencijai požiūriu. Tai leis nustatyti, ar teisės aktas nedarys žalos vartotojams ir valstybės ekonomikai. Jį atlikti šalims narėms rekomenduoja Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

Už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisas birželio 13 dieną balsavo 90 Seimo narių, 6 susilaikė.