Būsto kainų indeksas padės matuoti NT rinkos temperatūrą

Lietuvos bankas numato skaičiuoti ir viešai skelbti pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksą, vadinamąjį Case-Shiller indeksą, kai lyginamos to paties nebe pirmą kartą parduodamo būsto kainos. Šio indekso metodikos vienas iš žymiausių kūrėjų – lietuviškų šaknų turintis Nobelio premijos laureatas, JAV ekonomistas Robertas Shilleris, daug dėmesio skyręs NT rinkos kainų burbulo reiškiniui, teigiama LB pranešime.

Skaičiuojant pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksą, ataskaitinio laikotarpio būsto sandorio kaina yra lyginama su to paties būsto anksčiau įvykusio sandorio kaina. Kadangi lyginamas tas pats būstas, automatiškai atsižvelgiama į specifines būsto charakteristikas, tokias kaip būsto vieta, aukštas, vaizdas pro langą, kambarių išdėstymas ir kt. Pasak pranešimo, tai leidžia išvengti kitų šiuo metu skelbiamų būsto kainų indeksų trūkumų, kai lyginami ne tų pačių, o panašių savo savybėmis būstų sandoriai.

Be to, paprasčiausiam pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksui apskaičiuoti reikia palyginti mažai duomenų – be sandorio datos ir kainos, pakanka turėti tik unikalų objekto numerį. Todėl tokį indeksą galima apskaičiuoti per palyginti trumpą laiką ir dažnai greičiau nei kitų tipų indeksus. Toks indeksas leistų tiksliau įvertinti NT rinkos pokyčius, o prireikus operatyviau taikyti konkrečias priemones iš Lietuvos banko turimų makroprudencinių priemonių arsenalo, padedančių sumažinti NT rinkos perkaitimo riziką.