Būsto kainos šovė į neregėtas aukštumas: Palangoje trigubai brangiau nei Jūrmaloje, Rygoje ar Taline

Tokius skirtumus pastebėjęs ekonomistas Žygimantas Mauricas įvertino abiejų variantų privalumus ir trūkumus.

Pasak jo, butas Palangoje yra tris kartus mažesnis (32 kv. m.). „Galėtų būti trūkumas, bet esu skaitęs kažkokioje reklamoje, kad „mažiau yra daugiau“. Ar čia turėta omenyje, kad pirkdami mažą butą sumokame daugiau už vieną to buto kvadratinį metrą?“, – retoriškai klausė Ž. Mauricas, dėstydamas įžvalgas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Jūrmaloje esantis butas yra kiek prabangesnis, bet su ta prabanga, rašė jis, reikia būti atsargiems, nes dar gali įvesti prabangos mokestį. „O 32 kv. m. ploto butas, juk negali būti prabangus – jis gali būti tik brangus“, – konstatavo ekonomistas.

Palangos lyginti su Talinu ir Ryga negalima, nes Taline ir Rygoje, juk nėra jūros. Nors, kita vertus, gal ir yra ta jūra.

Ž. Maurico teigimu, Jūrmaloje esantis butas yra kiek komfortiškesnis ir erdvesnis. Pavyzdžiui, vonios kambaryje yra ne tik dušas, bet ir vonia. „Bet kam tas komfortas prie jūros? Juk atvažiuojame ne namuose sėdėti. O kai lyja, tai galime pasispausti ir pakentėti šiek tiek. Tiek ten to lietaus Lietuvoje. Be to, duše yra sunaudojama mažiau gėlo vandens nei vonioje. Tad jis yra ekologiškesnis. Be abejo, dar ekologiškiau yra maudytis jūroje, bet ką daryti žiemą? Nors, kita vertus, kiek ten tos žiemos pas mus...“ – palyginimų su sarkazmo prieskoniu negailėjo ekonomistas.

Žygimanto Maurico feisbuko informacija.

Dėstydamas savo mintis apie du skirtingo dydžio būstus ir, žinoma, ženkliai skirtingas jų kainas, Ž. Mauricas prie viso to dar pridūrė, kad darbui iš namų yra svarbu turėti internetą. Interneto greitis Lietuvoje yra apie 10 proc. spartesnis nei Latvijoje. Tad šiuo aspektu patraukliau atrodo Palanga.

„Darbui iš namų taip pat yra svarbu turėti namus. Namai Jūrmaloje yra 300 proc. didesni nei Palangoje. Tad šiuo aspektu patraukliau atrodo Jūrmala – ypač jei visai šeimai vienu metu reikia prisijungti prie nuotolinių susitikimų, konferencijų, pamokų ir paskaitų. Atstumas nuo Vilniaus iki Jūrmalos centro yra kiek mažesnis (312 km.) nei iki Palangos centro (332 km.), bet kai kada nors užbaigs Vilnius-Klaipėda autostrados remontą, bus galima greičiau nuvažiuoti į Palangą. Vis dėlto, su „Rail Baltica“ iki Rygos oro uosto traukiniu bus galima nuvykti vos per 2 val. O iš ten iki Jūrmalos centro – vos 15 minučių. Tad iki Jūrmalos bus ir arčiau, ir greičiau“, – rašė jis.

Be viso to, ekonomistas pridūrė, kad Rygos oro uostas yra apie 20 kartų didesnis nei Palangos. Tad, tikėtina, kad į Jūrmalą esą būtų paprasčiau prisivilioti užsienio turistų, ar pačiam apsistoti grįžtant iš tolimos kelionės per Rygos oro uostą.

„Butų kainos Palangoje per pastaruosius 2 metus išaugo 60 proc., o Jūrmaloje – apie 10 proc. Jūrmalos centre (Dzintari, Majori) vidutinė naujos statybos butų kaina siekia apie 2400 eurų už kv. metrą, o Palangoje naujų projektų kainos svyruoja nuo 3 tūkst. iki 5 tūkst. eurų už kv. metrą. Palyginimui, 2020 m. pabaigoje naujos statybos butų kainos Rygos miesto centrinėje dalyje siekė apie 1800-4000 eurų už kv. metrą, o Talino – 2500-4500, bet, žinoma, Palangos lyginti su Talinu ir Ryga negalima, nes Taline ir Rygoje, juk nėra jūros. Nors, kita vertus, gal ir yra ta jūra“, – šmaikščiai savo įrašą feisbuke baigė Ž. Mauricas.