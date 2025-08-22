Bus pasirašoma sutartis dėl gynybos inovacijų kūrimo centro „Vytis“ steigimo

Susitarimą pasirašys ministras Lukas Savickas, Kauno mokslo ir technologijų parko, Inovacijų agentūros, Vidaus vandens kelių direkcijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos šaulių sąjungos bei Lietuvos energetikos instituto atstovai, pranešė ministerija.
Pasak EIM, dar šiais metais ši iniciatyva verslams suteiks prieigą prie daugiau nei 300 mln. eurų finansavimo.
Centras bus dar vienas žingsnis įtvirtinant Lietuvą kaip gynybos ir saugumo inovacijų regioninę lyderę.
„Čia bus kuriamos, testuojamos ir sertifikuojamos gynybos ir saugumo bei dvejopos paskirties technologijos ir produktai“, – teigia ministerija.
„Vytis“ įsikurs Kaune ir, tikimasi, taps strategine erdve, kurioje susitiks verslas, mokslas ir valstybės institucijos. „Vytis“ vieno langelio principu užtikrins prieigą prie informacijos, finansavimo, pramoninio ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybių, prototipavimo ir testavimo.
Iniciatyva skirta suvienyti visas esančias ir kuriamas gynybos pramonės paskatų sistemas, sutrumpinti procedūrų laiką ir mažinti kitas biurokratines kliūtis.
