Beveik penktadalis namų ūkių dar neturi prieigos prie interneto

Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 79 ir 83 proc. namų ūkių, kaime – 71 ir 78 proc. Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 74 proc., interneto prieigą – 79 proc., be vaikų – atitinkamai 78 ir 82 proc., praneša Statistikos departamentas.

Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu. 83 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 59 proc. – mobiliojo ryšio tinklais.

Pirmą ketvirtį internetu naudojosi 82 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (pernai pirmą ketvirtį – 80 proc.). Iš 16-24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 99 proc., iš 65-74 metų amžiaus – 40 proc.

73 proc. 16-74 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi kasdien (89 proc. tokio amžiaus internautų), 8 proc. – bent kartą per savaitę, bet ne kasdien (10 proc. tokio amžiaus internautų). Taigi ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 81 proc. 16-74 metų amžiaus gyventojų, arba 99 proc. tokio amžiaus internautų.

Internetas daugiausia buvo naudojamas ryšiams, informacijos paieškai ir bankininkystei: ryšiams internetą naudojo 76 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (94 proc. tokio amžiaus internautų), 65 proc. naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis (79 proc. internautų), po 61 proc. bendravo socialiniuose tinkluose ir ieškojo informacijos, susijusios su sveikata (po 74 proc. internautų), 47 proc. klausėsi muzikos internete (57 proc. internautų).

Statistikos departamento duomenimis, 33 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (40 proc. tokio amžiaus internautų) 2019 m. pirmą ketvirtį naudojosi duomenų saugyklomis internete nuotraukoms, muzikos, vaizdo ar kitiems failams saugoti, 25 proc. naudojosi internetu mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ar savišvietos tikslais (31 proc. internautų).

Valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 55 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 67 proc. tokio amžiaus internautų.

2019 m. pirmą ketvirtį e. prekyba asmeniniais tikslais naudojosi 38 proc. 16-74 metų amžiaus gyventojų, arba 46 proc. tokio amžiaus internautų. Dauguma (83 proc.) asmenų, pirkusių prekes ar paslaugas internetu, atliko iki 5 užsakymų, daugiau nei pusė (55 proc.) e. prekybos vartotojų per ketvirtį išleido iki 100 eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 48 proc. 16-74 metų amžiaus gyventojų, arba 59 proc. to amžiaus internautų.

Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, sporto prekės (57 proc. e. prekybos vartotojų), namų ūkio reikmenys (44 proc.), bilietai į kultūros renginius (41 proc.), kelionių bilietai ar automobilio nuoma (36 proc.), apgyvendinimo paslaugos atostogoms (34 proc.), maisto ir kasdienio vartojimo prekės (33 proc.).