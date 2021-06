Bankai vėl skaičiuoja augančius pelnus

Per šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankų sektorius uždirbo beveik 75 mln. eurų pelno. Tai beveik 10 mln. eurų, arba 15,3 proc., daugiau nei per 2020 m. tą patį laikotarpį.

Verslas dar negauna

Pasak Lietuvos banko, šalyje veikiantys bankai daugiau skolino gyventojams būstui įsigyti ir verslo įmonėms, tačiau paskolų srautas dar nepasiekė priešpandeminio lygio. Klientų indėliai bankuose toliau augo.

"Nors ūkis atsigauna, tačiau verslo paskolų lygis dar ne, tad čia matome nemažą kreditavimo potencialą. Tiesa, dėl COVID-19 poveikio ekonomikai vis dar yra neapibrėžtumo dėl paskolų portfelio kokybės, tai gali turėti įtakos ir bankų sektoriaus veiklos rezultatams", – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Pelningai dirbo dvylika bankų ar užsienio bankų filialų, nuostolingai – keturi bankai. Visi nuostolingai dirbę bankai bendrai patyrė 1,5 mln. eurų nuostolį, šie rinkos dalyviai veiklą yra pradėję 2019-aisiais arba 2020 m. Bankų kapitalo pakankamumo lygis toliau didėjo.

Visi bankai vykdė jiems nustatytus individualius kapitalo pakankamumo reikalavimus, o bankų likvidumo situacija ir toliau yra labai gera. Bankų sektoriaus turtas 2021 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 568 mln. eurų, arba 1,5 proc., ir sudarė 38,3 mlrd. eurų. Pokytis per metus sudarė 22,4 proc., arba 7 mlrd. eurų. Paskolų portfelis ketvirčio pabaigoje sudarė beveik 20 mlrd. eurų. Per ketvirtį jis išaugo 319 mln. eurų (1,6 proc.), tačiau buvo 710 mln. eurų (3,5 proc.) mažesnis nei prieš metus.

Prasidėjus pandemijai besitraukęs verslo paskolų portfelis aptariamu laikotarpiu išaugo 105 mln. eurų (1,3 proc.) – iki 7,9 mlrd. eurų. Didžiausią įtaką tam turėjo 101 mln. eurų padidėję nekilnojamojo turto įmonių įsipareigojimai. Tiesa, verslo paskolų portfelis, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 1,3 mlrd. eurų (14,5 proc.) mažesnis. Gyventojų paskolų portfelis per ketvirtį padidėjo 199 mln. eurų, arba 1,8 proc. (per metus atitinkamai 805 mln. eurų ir 7,8 proc.) – iki 11,1 mlrd. eurų. Tai lėmė būsto paskolų portfelio, kuris ketvirčio pabaigoje sudarė 9 mlrd. eurų, augimas. Per ketvirtį jis padidėjo 209 mln. eurų (2,4 proc.), per metus – 774 mln. eurų (9,4 proc.).

Šaltinis – Lietuvos bankas

Turto gausėjimas

Per ketvirtį indėlių bankuose pagausėjo 726 mln. eurų (2,3 proc.) – iki 32,6 mlrd. eurų. Bendras metinis augimas sudarė 7,2 mlrd. eurų (28,4 proc.). Didžiąją indėlių dalį (18,3 mlrd. eurų) sudarė namų ūkių indėliai, per ketvirtį ūgtelėję beveik 340 mln. eurų (1,9 proc.), per metus – 3,4 mlrd. eurų (22,7 proc.).

Tiesa, pastebima, kad iš esmės dėl augančio vartojimo gyventojų ir įmonių indėlių metinis prieaugis pradeda lėtėti, ir ateityje ši tendencija gali stiprėti.

Per ketvirtį labiausiai padidėjo bankų suteiktos paskolos, panašiai – ir bankų likvidžiosios lėšos, todėl nefiksuota esminių bankų turto struktūros pokyčių. Per ketvirtį bankų lėšos, laikomos centriniame banke, išaugo 1,6 mlrd., o lėšos kredito įstaigose sumažėjo 1,3 mlrd. eurų. Iš viso 2021 m. balandžio 1 d. bankai Lietuvos banke laikė net 13,6 mlrd., o kredito įstaigose – 2 mlrd. eurų lėšų, taip pat jie turėjo beveik 0,5 mlrd. eurų grynųjų pinigų. Taigi bankai ir toliau palaiko perteklinį likvidumą, nes šios likvidžiosios lėšos (grynieji pinigai, lėšos centriniame banke ar kitose kredito įstaigose) sudaro net 41,9 proc. bankų turto. Bankų skolos vertybinių popierių portfelis per ketvirtį ūgtelėjo nedaug (15 mln. eurų) ir siekdamas 1,8 mlrd. eurų sudarė 4,8 proc. bankų turto.

Didelė koncentracija

Šiuo metu Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turi dvylika bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikia šeši bankai. 2021 m. pradžioje specializuoto banko licencija buvo išduota UAB "SME Digital Financing", kuri pradėjo specializuoto banko veiklą prieš kelias savaites, o dar vienas specializuotas bankas "Crius LT", UAB, irgi ruošiasi veiklos startui. Taip pat Lietuvos bankas kartu su ECB nagrinėja dar aštuonias paraiškas gauti specializuoto banko licenciją.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad bankų sektorius tebėra koncentruotas, tačiau naujieji rinkos dalyviai didino turimą turtą. Didžiausi bankai AB SEB bankas ir "Swedbank", AB, užima 64,6 proc. rinkos, o užsienio bankų filialai, tarp kurių dominuoja Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, užima 24,8 proc. rinkos. Per pastaruosius keletą metų veiklą pradėję šeši bankai pirmąjį ketvirtį augino užimamą rinkos dalį ir šiuo metu užima 1,4 proc. rinkos pagal turtą (prieš ketvirtį – 0,9 proc. rinkos).