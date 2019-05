Balandį butų kainos didmiesčiuose augo

Tuo metu bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius 12 mėnesių augo 5,1 proc. (šių metų kovą metinis augimas sudarė 5 proc.).

Nekilnojamojo turto bendrovės „Ober haus“ duomenimis, balandžio mėnesį butų pardavimo kainos šalies sostinėje augo 0,2 proc. ir vidutinė kvadratinio metro kaina pasiekė 1 534 eurų (3 eurai/kv. m). Nuo pastarojo žemiausio butų kainų lygio Vilniuje, kuris buvo pasiektas 2010 metų gegužę, butų kainos vidutiniškai išaugo 32,9 proc. (380 eurų/kv. m).

Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje balandžio mėnesį atitinkamai užfiksuotas 0,7 proc., 0,6 proc. ir 1 proc. butų kainų augimas ir vidutinė kvadratinio metro kaina atitinkamai pakilo iki 1 095 eurų (7 eurai/kv. m), 688 eurų (4 eurai/kv. m) ir 669 eurų (6 eurai/kv. m). Tuo metu balandžio mėnesį Klaipėdoje butų kainų pokyčių nebuvo užfiksuota ir vidutinė kvadratinio metro kaina sudarė 1 085 eurus.

Per metus (šių metų balandžio mėnesį, palyginti su pernai metų balandžio mėnesiu) butų kainos augo visuose šalies didmiesčiuose: Vilniuje - 4,4 proc., Kaune - 5,1 proc., Klaipėdoje - 3,8 proc., Šiauliuose - 10,3 proc. ir Panevėžyje - 13,9 proc.

„Analizuodami senos ir naujos statybos butų kainų pokyčius, matome, kad per pastaruosius 12 mėnesių Vilniuje ir Kaune buvo fiksuojamas spartesnis senos statybos butų pardavimo kainų augimas, o Klaipėdoje sparčiau augo naujos statybos butų kainos. Per metus Vilniuje ir Kaune senos statybos butai brango atitinkamai 5,2 proc. ir 5,6 proc., o naujos statybos - atitinkamai 3,5 proc. ir 4,2 proc. Tuo metu Klaipėdoje per tą patį laikotarpį senos statybos butai brango 3 proc., o naujos statybos - 5,3 proc.“, - teigė „Ober-Haus“ Rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims Raimondas Reginis.

Jo teigimu, gausios ir toliau augančios naujų butų statybų apimtys šalies sostinėje bei pastaruosius kelerius metus fiksuojamas didelis pastatytų butų skaičiaus šuolis Kaune lėmė nuosaikiau augančias naujos statybos butų kainas šiuose miestuose, palyginti su senos statybos butais.

Jis pridūrė, kad Klaipėdoje, nepaisant pernai užfiksuotų didesnių daugiabučių statybos apimčių, esminio proveržio naujų daugiabučių plėtroje dar nematyti ir naujai statomų butų pasirinkimo galimybės pirkėjams yra pastebimai mažesnės nei Vilniuje ar Kaune, tad mažesnė plėtotojų konkurencija Klaipėdoje lėmė kiek didesnį naujų butų kainų augimą.