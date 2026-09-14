 Bagočiutė ragina ruoštis: šį šildymo sezoną mokėsime brangiau

Bagočiutė ragina ruoštis: šį šildymo sezoną mokėsime brangiau

2026-09-14 11:54
Lukas Oželis (BNS)

Artėjant šildymo sezonui bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį.

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<span>Bagočiutė ragina ruoštis: šį šildymo sezoną mokėsime brangiau </span>
Bagočiutė ragina ruoštis: šį šildymo sezoną mokėsime brangiau / A. Ufarto / BNS nuotr.

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„Kas dabar aktualiausia – artėja šildymo sezonas. Dėl brangstančio biokuro – matome, kad nuo metų pradžios jis brango ir šią vasarą pasiekė tokias kainas, kokios įprastai būna žiemą – tikrai turėsime didesnes šilumos kainas, kurias brangins tiek biokuras (...) ir brangesnės dujos. Dujų kainos irgi matome, kad brangsta du mėnesius jau iš eilės ir šiuo metu yra brangesnės beveik perpus nei buvo prieš metus. Artimiausi ateities sandoriai pigimo nerodo ir prognozuojama, kad viršys 70 eurų už megavatvalandę“, – pirmadienį žurnalistams sakė LEA vadovė Agnė Bagočiutė.

„Tikrai turime pasiruošti visi – tiek gyventojai, tiek verslas – didesnėms kainoms. Šią žiemą tikrai mokėsime už energijos išteklius daugiau. Be abejo, kiek konkrečiai mokėsime, tai visuomet priklauso nuo suvartojimo ir priklausys ne tik nuo energijos išteklių kainų, bet ir nuo orų“, – pridūrė ji.

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