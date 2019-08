Pasak laikinojo susisiekimo ministro Roko Masiulio, auditas atskleidė didžiulį piktnaudžiavimo mastą Lietuvos keliuose.

„Tikrai nesakome, kad nesąžiningai dirbo visos įmonės – buvo tokių, kurios klydo, tai pripažino ir ištaisė savo klaidas. Vis dėlto turime labai sudėtingų atvejų, kai rangovai ne tik bando nuslėpti savo piktavališkumą, bet ir ieško politinio užtarimo aukštų vadovų kabinetuose“, – pranešime sakė ministras.

Anot direkcijos pranešimo, dalis rangovų vengia prisiimti atsakomybę už pažeidimus, atsisako bendradarbiauti ir taisyti defektus, pateikia neteisingus tyrimų rezultatus, vilkina procesus.

Pasak direkcijos vadovo Vitalijaus Andrejevo, paaiškėjo atvejų, kai projektuojant ir įgyvendinant projektus reikalavimai buvo mažinami kokybės sąskaita. Dalis defektų bus pašalinti iki šių metų pabaigos, o dalies taisymas gali persikelti į kitus metus.

Pavyzdžiui, „Panevėžio keliai“, „Kauno tiltai“ keliuose ruožuose, kur nustatyti pažeidimai, paklojo naują asfaltą, su „Alkesta“ susitarta pratęsti garantinį terminą, „Žemaitijos keliai“, „Eurovia Lietuva“ sutiko patikrinti visą kelio ruožą, o gavus išvadas dėl pažeidimų, bus sprendžiama dėl trūkumų ištaisymo būdų ir terminų.

Tačiau paaiškėjo, kad „Fegdos“ įrengto kelio Paberžė–Barskūnai–Medžiukai ruože skaldos pagrindo sluoksnis pakeistas pigesnėmis medžiagomis. Be to, jame nėra reikalaujamo bent 25 cm šalčiui atsparaus sluoksnio.

„YIT Lietuvos“ rekonstruotame kelio Verdainė–Pašyšiai ruože vietoje nustatyto skaldos pagrindo buvo panaudotos prastesnės ir pigesnės medžiagos.

Be to, „Kamestai“ nurodyta įrengti papildomą asfalto sluoksnį kelio Buivydžiai–Lavoriškės–Kena ruože, tačiau įmonė nesutiko to padaryti savo sąskaita, todėl bus perkami papildomi darbai, o sąskaita bus pateikta įmonei.

„Šiaulių plento“ įrengtuose Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys ir Kuršėnai–Smilgiai–Aukštelkė ruožuose yra nepakankamas skaldos storis.

Pernai atlikus kelių kokybės auditą buvo ištirti 33 keliai ir nustatyta, kad beveik 90 proc. jų neatitiko kokybės reikalavimų. 18-koje kelių buvo nustatyti esminių pažeidimų, dėl kurių objektai iš viso neturėjo būti priimti.

Audito metu tikrinami keliai, statyti bei rekonstruoti 2008–2017 metais.