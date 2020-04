Atnaujinus lauko kavinių veiklą, darbuotojų iš prastovų atšaukti neskubama

Pasak R. Prankos, šiuo metu kavinių veikla yra priklausoma nuo oro sąlygų.

„Iš klientų sulaukiama labai teigiamų vertinimų. Žmonės labai pasiilgę buvo – vienur daugiau, kitur mažiau. Šiek tiek atvėsę buvo trečiadienį, tai mažesnis efektas, žiūrėsime, kaip bus“, – Eltai sakė R. Pranka.

Jo teigimu, po maždaug pusantro mėnesio atsidariusiems barams ir kavinėms kyla iššūkių prie lauko staliukų susodinti visus norinčius klientus.

„Kur įdomi, graži, nostalgiška vieta, kyla iššūkis – žmonių ateina daugiau nei galima sutalpinti. Tada labai nusivilia. Kiti bando ignoruoti tokius dalykus, tuomet būna klientų pykčių“, – sakė jis.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė sako, kad, lauko kavinėms leidus atnaujinti veiklą, šio verslo atstovai kol kas atsargiai atšaukia prastovose esančius darbuotojus.

„Matėsi, kad pirmą dieną kiek vangokai (lankėsi lauko kavinėse – ELTA), bet link vakaro žmonių padaugėjo. Verslas labai atsargiai atšaukia iš prastovų savo darbuotojus, nes užtenka prasto oro. Be to, visi labiau laukia gegužės 11 dienos ar to dienos, kai bus galima ir viduje būti. Taip yra saugiau, paprasčiau ir negąsdina šalti orai ar lietūs“, – teigė asociacijos prezidentė.

Pasak E. Šiškauskienės, tais atvejais, kai dėl vietos trūkumo klientai negali būti aptarnaujami, jie nepasitenkinimo nereiškia. Tokiose situacijose, anot jos, labiausiai nukenčia verslo atstovai.

„Tie apribojimai yra ne tiek klientui blogai, o verslui. Kalbėkime apie apyvartas, turi būti ekonominė logika – jei atsidariau, noriu užsidirbti ir atlyginimus žmonėms sumokėti“, – Eltai sakė E. Šiškauskienė.

Jos teigimu, lauko kavinėms, galinčioms veikti tik užtikrinant 1 metro atstumą iki pėsčiųjų takų bei 2 metrų atstumą tarp klientų, klientų ratas yra susiaurinamas.

„Praktiškai išeina labiau reklama – gal vieni prisės kavos, gal kas palauks, kol maistą išsinešimui padarys. Bet vis tiek gyvybė yra geriau, negu jos nebuvo“, – pridūrė ji.

Kavinės, restoranai ir barai lankytojus gali aptarnauti tik lauke, taip pat, kaip ir anksčiau, tiekti maistą išsinešimui, primena ELTA.

Kaukių dėvėjimas viešose vietose ir toliau išlieka privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai valgoma ar geriama viešojo maitinimo įstaigose.