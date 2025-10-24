Asociacija apie tai, kas nutylima: su didėjančiu MMA didės ir mokesčiai

2026 metų „Sodros“ biudžeto projektas rodo, kad senatvės pensijoms numatoma skirti 6,9 mlrd. eurų (79 proc. visų fondo išlaidų) – 12,6 proc. daugiau nei laukiama šiemet.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija bus 750 eurų – 80 eurų (12 proc.) didesnė nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 810 eurų, arba 90 eurų (12,5 proc.) daugiau. Šie skaičiai turėtų tapti diskusijų objektu Seime, valdantiesiems jau kurį laiką diskutavus dėl galimybės spartesniam pensijų indeksavimui naudoti dalį „Sodros“ rezervo perviršio.
Minimali mėnesinė alga kitąmet augs nuo 1038 eurų iki 1153 eurų arba beveik 70 eurų „į rankas“.
Paskaičiavo, kiek didės mokesčiai
Tokie skaičiai turėtų džiuginti, nes papildys gyventojų pinigines, tačiau nutylima, kiek su didėjančiu MMA didės ir mokesčiai. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija savo feisbuko paskyroje pateikė savo skaičiavimus:
„Patvirtinta 2026 m. minimali mėnesinė alga (MMA), kuri didėja:
MMA nuo 1 038 Eur iki 1 153 Eur (+11,1 proc.).
Minimalus valandinis atlygis – nuo 6,35 Eur iki 7,05 Eur.
Pasak asociacijos, MMA padidinimas reiškia ir didesnius mokesčius.
Dėl 11,1 proc. MMA didinimo didėja visi mokesčiai, skaičiuojami nuo MMA:
• Verslo liudijimai brangsta mažiausiai +217 Eur / metus.
• Individualią veiklą vykdantiems (IDV), MB nariams, IĮ savininkams – PSD įmokos padidės 96 Eur / per metus, t. y. nuo 72,45 Eur/mėn iki 80,48 Eur/mėn.
• Neturintiems draudžiamųjų pajamų – PSD įmokos taip pat kils iki 80,48 Eur/mėn.
• Uždirbantiems MMA – pajamos po mokesčių padidės apie 69,57 Eur/mėn (≈835 Eur/metams).
• Neapmokestinamų dienpinigių riba (MMA × 1,65) didės iki 1 903 Eur/mėn.
• Buhalteriams – papildomas darbas: reikės atnaujinti buhalterinių programų nustatymus dėl NPD formulės ir MMA pakeitimo.
• Darbuotojai, kurie eis atostogauti 2026 m., gaus 11,1 proc. didesnius atostoginius, nes jie skaičiuojami pagal tuo metu galiojančią MMA.
• Kaupiant atostoginių rezervus, buhalteriams reikėtų perskaičiuoti vidurkius pagal 2026 m. MMA, jei jie mažesni nei 1 153 Eur/mėn (pilnas etatas).
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos teigimu, norint uždirbti daugiau, teks dirbti efektyviau.
„Jei produktyvumas neaugs, didesnės algos ir mokesčiai taps papildoma našta verslui, dėl ko gali padidėti mažų įmonių ir jautrių MMA didėjimui verslų bankrotų ar užsidarymo atvejų skaičius“, – tokiomis įžvalgomis pasidalino asociacija socialiniame tinkle.
