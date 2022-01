A. Armonaitė su Taivano ministru aptars verslo skatinimą, atstovybės Taipėjuje steigimą

„Praėjusią savaitę Taivanas pristatė naujas ekonominio bendradarbiavimo su Lietuva priemones, planus investuoti į Lietuvos ekonomiką, aktyvinti abipusę prekybą. Su kolega iš Taivano rytoj ketiname nuodugniau aptarti mūsų verslininkams svarbius klausimus, galimus investicijų prioritetus, sąlygas ir laikotarpį“, – pranešime sakė A. Armonaitė.

Pasak ministerijos, Lietuva suinteresuota pritraukti investicijų iš Taivano, taip pat siekia didinti prekybos su šia sala mastą. Planuojama, kad Lietuvos įmonės artimiausiu metu galės patekti į vieną didžiausių Taivano e. prekybos platformų „PC Home“ ir pradėti e. prekybą Taivano rinkoje.

2020 metais eksportas į Taivaną siekė 19 mln. eurų (0,1 proc. viso Lietuvos eksporto), o importas iš Taivano – 66 mln. eurų (0,2 proc. viso importo).

Pernai rudenį Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę, Kinija tokius veiksmus palaikė bandymu veikti kaip nepriklausomai valstybei, nors salą ji laiko nedalomos Kinijos dalimi.

Dėl to buvo sustabdyti Kinijos krovininiai traukiniai į Lietuvą, nutrauktas maisto eksporto leidimų išdavimas, Lietuvos įmonėms sumažinti kredito limitai ir pakeltos kainos, be to, Lietuva buvo išbraukta iš Kinijos muitinės sistemų.

Tuo metu Taivaniečių atstovybė Lietuvoje praėjusią savaitę patvirtino, kad artimiausiu metu Taivanas planuoja investuoti šalyje 200 mln. JAV dolerių (apie 176,7 mln. eurų).