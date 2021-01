A. Armonaitė: laikini ekonominiai sunkumai dėl sankcijų Baltarusijai yra pateisinami

„Mano vertybinė nuomonė – laikini ekonominiai sunkumai yra pateisinami, kai gini žmogaus teises, laisves ir bendrai pamatines amžinas vertybes“, – interviu BNS sakė ekonomikos ministrė Aušrinė Armonaitė.

„Bet kokios sankcijos – ar tai būtų Baltarusija, Rusija, ar tai būtų Iranas, ar bet kuri pasaulyje šalis – jos turi ekonomines pasekmes. Bet jos įvedamos ne veltui – tam, kad apgintume žmogaus teises“, – sakė ji.

Anot ministrės, Baltarusijos režimo veiksmai turi turėti pasekmes, todėl Lietuva palaiko Europos Sąjungos (ES) sankcijų paketą Baltarusijos režimui.

Aušrinė Armonaitė/P. Peleckio (Fotobanko) nuotr.

Dėl Europos Sąjungos įvestų sankcijų gruodį buvo įšaldytos Druskininkuose veikiančios „Belorus“ sanatorijos sąskaitos, nes šią sanatoriją valdo Baltarusijos prezidento administracija.

Baltarusijos valdžia taip pat sako, kad gali stabdyti naftos eksportą per Klaipėdos uostą ir nukreipti krovinius į Rusijos uostus. Naftos produktų eksportuotoja „Belaruskaja neftenaja kampanija“ neseniai nusprendė nebepratęsti ilgalaikės sutarties su dėl krovinių gabenimo geležinkeliais bendrove „LTG Cargo“, tačiau toliau veža krovinius per Klaipėdą pagal poreikį ir be įsipareigojimų.

Laikini ekonominiai sunkumai yra pateisinami, kai gini žmogaus teises, laisves ir bendrai pamatines amžinas vertybes.

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja savo ruožtu paragino Lietuvą įvesti sankcijas Klaipėdos uostą naudojančiai trąšų gamintojai „Belaruskalij“, jei ji toliau persekios režimo kritikus.

A. Armonaitė sako, kad Lietuva vienašališkai šiuo konkrečiai atveju negali įvesti sankcijų, bet palaiko europines sankcijas. „Belaruskalij“ europinių sankcijų sąraše kol kas nėra, Lietuvos vyriausybės atstovai nekomentuoja, ar pritartų jos įtraukimui į juodąjį sąrašą.