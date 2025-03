Aplinkos viceministras: norėtume per šią kadenciją įvykdyti bent vieną daugiabučio perstatymo projektą

„Kas būtų labai didelis darbas, tai per šią kadenciją įvykdyti vieną pilotinį darbą ir pažiūrėti, kaip tai veikia“, – penktadienį LRT radijui teigė K. Žuromskas.

„Šiuo metu esame suradę 3 daugiabučius, kurie atitiktų esamą mūsų standartą. Tai reiškia, jie turi suformuotą didesnį žemės sklypą, nei kurį užima. Ir dabar planuosime su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija pasitarti, kaip mes tą dialogą galėtume pradėti, nes tema labai jautri“, – kalbėjo jis.

Viceministras pabrėžė, kad perstatymas būtų vykdomas tik tada, jeigu idėjai pritartų visi kažkurio iš 3 daugiabučių gyventojai.

„Reikia suprasti, kad šis modelis įgyvendinamas tik tada, kai visi gyventojai pritartų 100 proc. Mes ieškome pavyzdinių pirmūnų, kurie neštų tą žinutę, kuriems sąlygos pirminiame projekte būtų geriausios“, – sakė jis.

„Jei nesusitarsime su pirminių 3 daugiabučių gyventojais, nieko prievartos būdu nedarysime“, – pridūrė jis.

Savo ruožtu parlamentaras ir buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas sakė, kad tokia iniciatyvą palaiko. Anot jo, renovacija daugelyje regioninių miestų tiesiog neapsimoka, nes susidėvėjusių ir moderniai gyvensenai nepritaikytų namų atnaujinimas kainuotų daugiau, nei jie verti.

„Turime 38 tūkst. daugiabučių namų, kurie turi daugiau nei 3 butus Lietuvoje. Ir 70 proc. iš jų pastatyti ik 1993 m. Tai jie pastatyti be prieigos neįgaliesiems, be liftų, be tinkamo energetinio efektyvumo. Ir dalis yra mediniai ir susidėvėję“, – kalbėjo S. Gentvilas.

„Renovacija neapsimoka daugelyje regioninių miestų, nes NT kvadratinis metras kainuoja mažiau nei 500 eurų už kvadratą, o renovacija kainuoja tiek, bet nepakelia turto kainos. Tai geriau ryžtis perstatymui ir turėti 21 amžiaus standartą“, – tikino jis.

Tačiau, anot politiko, vykdant perstatymus būtina užtikrinti, kad daugiabučių gyventojai turėtų kur apsistoti.

„Griovimas sunkiai įmanomas be manevrinių butų. Mes matėme, kad Vilniuje sprogusio daugiabučio gyventojai sunkiai rado laikiną gyvenamą vietą. Tai reikia sugalvoti su savivaldybių pagalba, kur gyventojai perkraustomi“, – sakė jis.

Vasario pradžioje aplinkos ministras Povilas Poderskis ELTAI teigė, kad šiuo metu eksperimentuojama su galimybe leisti šalia avarinės būklės daugiabučių statyti naujus namus, į kurios galėtų persikelti gyventojai.