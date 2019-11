Apklausa: kurio miesto gyventojų optimizmas dėl būsto brangimo didesnis?

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa atskleidė, kad 53 proc. apklaustų gyventojų Lietuvoje prognozuoja, jog būsto kaina per ateinančius vienus metus padidės, 13 proc. mano, kad būstas pigs, 25 proc. nesitiki pokyčių, o likę 9 proc. šiuo klausimu neturi nuomonės. Skirtumas tarp prognozuojančių, kad būstas brangs ir pigs, buvo 40 proc., arba 8 proc. punktais mažesnis negu prieš metus, teigiama pranešime.

Vilniuje daugiau negu pusė apklaustų gyventojų – 55 proc. – tikėjosi, kad būstas sostinėje toliau brangs. Tačiau per metus tokių gyventojų dalis sumažėjo 11 proc. punktų. Be to, kad būstas pigs, dalis išaugo nuo 10 iki 14 procentų.

Dar labiau per metus, remiantis pranešimu, pasikeitė Klaipėdos regiono gyventojų nuomonė. Rugsėjį tik 38 proc. gyventojų, arba 15 proc. mažiau negu prieš metus, ten prognozavo, kad būstas brangs.

Kauno regiono gyventojų optimizmas dėl būsto kainų dar padidėjo. Rugsėjį 59 proc. apklaustųjų teigė, kad būsto kainos toliau augs (palyginti su 53 proc. prieš metus), ir tik 10 proc. tikėjosi kainų korekcijos (prieš metus 15 proc.).

Pasak pranešimo, vidutinė būsto kaina Kaune šiemet auga truputį sparčiau negu Klaipėdoje, bet skirtumas nėra didelis. Be to, sandorių skaičius Klaipėdoje per devynis mėnesius ūgtelėjo dar sparčiau negu Kaune. Tikėtina, kad Kauno regiono gyventojai tiesiog optimistiškiau vertina šalies ir regiono perspektyvą negu Klaipėdos apskrities gyventojai.

Latvijoje būsto brangimo per vienus metus tikisi 51 proc. apklaustų gyventojų, o smukimo – 11 procentų. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos šiais metais tebeauga, tačiau truputį lėčiau negu praėjusiais metais.

Registrų centro duomenimis, per devynis šių metų mėnesius gyventojai būstui įsigyti išleido 13 proc. daugiau pinigų negu prieš metus, arba truputį daugiau, negu augo atlygis darbuotojams šalyje. Būsto paskolų portfelis bankuose trečio ketvirčio pabaigoje buvo 8,7 proc. didesnis negu prieš metus. Panašiai paskolų portfelis didėja jau keletą ketvirčių.

Vidutinė kintamųjų būsto paskolų kintama palūkanų norma rugsėjį buvo 2,3 procento – 0,06 proc. punkto didesnė negu prieš metus.