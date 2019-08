Apgyvendinimo įstaigoms bus įvedama rinkliava: ar dėl to augs kainos vartotojams?

„Lietuvoje jau ne vienerius metus imama rinkliava už daugelį vertinimo procedūrų ir pažymėjimų, suteikiančių teisę dirbti turizmo paslaugų sektoriuje. Tik apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas buvo vykdomas valstybės biudžeto lėšomis, o tai neteisinga kitų turizmo sektoriaus dalyvių atžvilgiu. Be to, turint omenyje tai, kokiam laikotarpiui suteikiami pažymėjimai ir kiek kainuos klasifikavimo procesas, apgyvendinimo paslaugų kaina vartotojams dėl to neturėtų augti“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

Numatyta, kad rinkliava už apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimus sieks 120 eurų 1 ir 2 žvaigždučių svečių namams, moteliams ir kempingams, 3 ir 4 žvaigždučių svečių namams, moteliams, kempingams, 5 žvaigždučių kempingams – 150 eurų, 1 žvaigždutės viešbučiams ši paslauga kainuos 160 eurų, 2 žvaigždučių viešbučiams – 190 eurų, 3 žvaigždučių viešbučiams – 300 eurų, o 4 ar 5 žvaigždučių viešbučiams – 410 eurų. Pažymėjimas galios 5 metus.

Valstybės rinkliavų dydis apskaičiuotas pagal patiriamas valstybės biudžeto sąnaudas, atsižvelgiant į klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos rūšį, klasifikuojamam objektui suteikiamą žvaigždučių skaičių ir dėl klasifikavimo patiriamas biudžeto sąnaudas, t. y. valstybės tarnautojų darbo laiką klasifikavimo procedūroms atlikti ir tolesnei priežiūrai vykdyti, transporto ir administracines bei kitas sąnaudas.

Rinkliavą įvesti planuojama 2020 m. sausio 1 d.

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo paslauga yra mokama daugelyje pasaulio valstybių.