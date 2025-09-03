Ant Vyriausybės stalo – sprendimas dėl apsirūpinimo ypatingos svarbos žaliavomis

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, Vyriausybei priėmus nutarimą dėl reglamento įgyvendinimo, prioritetiniai šalies žalieji pramonės projektai turėtų būti įgyvendinami greičiau ir paprasčiau – jiems būtų taikomas vieno langelio principas.
Tokiais projektais būtų laikomi tie, kuriems ES suteiktų strateginio projekto statusą, jie būtų susiję su žaliavų atgavimu, išgavimu, apdorojimu ar pakeitimu.
Šis statusas didintų Lietuvos pramonės konkurencingumą, skatintų efektyvumą ir žiediškumą, supaprastintų leidimų, pavyzdžiui, poveikio palinkai vertinimo (PAV), taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir kitų procedūras.
Pasak ministerijos, pagal naują tvarką leidimai turės būti išduodami per 27 mėnesius projektams, susijusiems su žaliavų gavyba, o per 15 mėnesių – su jų apdorojimu ar perdirbimu.
Jei leidimai jau buvo pradėti išduoti iki suteikiant strateginio projekto statusą, terminas būtų atitinkamai 24 ir 12 mėnesių.
„Esant greitesnėms ir paprastesnėms leidimų išdavimo procedūroms mažės ir biurokratinė našta“, – komentare BNS teigė ministerija.
Taip pat būtų mažinami pertekliniai reikalavimai ir biurokratija prioritetiniams ypatingos svarbos žaliavų, kurių tiekimas gali būti ribotas arba priklausomas nuo kitų vertės grandinės dalyvių, projektams.
Reglamente patvirtintos žaliavos naudojamos Lietuvai strategiškai svarbiuose sektoriuose: gynybos, puslaidininkių, optinių prietaisų ir fotografijos įrangos pramonėje. Gynyboje taikomai lazerinei optikai ir kristalams gaminti naudojami retieji žemės metalai, mikroschemoms – silicis.
Naujausi komentarai