Žurnalas „Sveikata“ – puikus būdas turiningai leisti žiemos vakarus

Kino ir teatro aktorius, televizijos laidų vedėjas Giedrius Savickas prisipažįsta, kad laukia Kalėdų. Visų pirma todėl, kad po švenčių dienos pradeda ilgėti ir šviesos daugėti, tada ir nuotaika visiškai kitokia. Pašnekovas pasakoja, kad ne visada jo gyvenimas atrodė taip, kaip dabar, – ilgos darbo valandos, vakarėliai kitados buvo neatsiejami nuo kasdienybės, kol vieną dieną ištiko perdegimas. Šiandien jis rūpinasi savo sveikata, išmoko neprisiimti per daug darbų, mėgautis maloniais dalykais.
Artėjant Kalėdoms vis daugiau žmonių ima dairytis idėjų, kaip šiemet papuošti namus ir šventinį stalą. Dekoratorė ir floristė Ana Prokopovič pastebi, kad šių metų tendencijos grąžina mus prie paprastumo, nostalgijos ir bendrystės.
Šventės dažnam asocijuojasi su gausa. Tačiau šefas Alfas Ivanauskas jau ne vienus metus primena, kad tikrosios šventės susijusios su lengvumu, kai ant stalo dedame tik tiek, kiek iš tiesų suvalgysime. Mitybos ir žarnyno sveikatos praktikė, konsultantė, turinio kūrėja Kristina Benetienė pataria žiemą atsigręžti į natūralų ritmą: šilumą teikiančius produktus, sezonines daržoves ir sąmoningą valgymą. Juk tinkamai maitinantis net ir šalčiausi metų mėnesiai gali tapti atgaivos, o ne nuovargio laiku.
Trumpėjant dienoms, vis daugiau žmonių pastebi, kad energijos mažėja, o nuotaika svyruoja tarsi termometro stulpelis šaltą rytą. Vieną dieną esame kupini planų, o kitą – apima apatija ir noras likti namuose. Psichiatras Algirdas Dambrava teigia, kad tai ne silpnumas, o natūrali mūsų kūno reakcija į šviesos trūkumą. Tačiau ir tai galima įveikti.
Žiemą peršalimo ligos ypač dažnos. Šiomis ligomis dažniausiai susergame dėl virusų ar bakterijų poveikio, tad išvengti sezoninių negalavimų galima stiprinant imunitetą ir laikantis tam tikrų prevencinių priemonių. Pasak šeimos gydytojos dr. Rimos Kavalnienės, imunoprofilaktika, fizinis aktyvumas, visavertė mityba ir streso valdymas padeda stiprinti sveikatą ir gerai jaustis.
Patarimais, kaip šaltuoju sezonu stiprinti imunitetą ir išvengti ligų, o susirgus – greičiau pasveikti, žurnale dalijasi fitoterapeutė ir natūropatė Vilma Matulevičiūtė. Ji pabrėžia, kad vaistažolės veiksmingiausios, kai jų vartojimą deriname su sveika mityba, poilsiu ir judėjimu gryname ore.
Slidinėjimas, čiuožinėjimas ar paprastas pasivaikščiojimas snieguotu parku – malonios žiemos veiklos. Tačiau šaltuoju sezonu skubiosios pagalbos skyriuose daugėja pacientų, patyrusių traumas. Apie dažniausias traumas, jų priežastis, prevenciją ir pirmąją pagalbą pasakoja skubiosios medicinos gydytojas Linas Rinkūnas.
Nuolat šąlančios rankos ar pėdos, trumpalaikis galūnių dilgčiojimas, pirštų blyškumas grįžus iš šaltos aplinkos... Tokia patirtis vėsiuoju metų laiku – ne toks jau retas reiškinys. Gydytojas reumatologas Mindaugas Sakalauskas teigia, kad kartais šie pojūčiai gali reikšti ne vien diskomfortą, bet ir rimtą būklę, įvardijamą Reino sindromu.
Žiema – rimtas iššūkis mūsų odai. Patarimais, kaip ją apsaugoti ir tinkamai pasirūpinti, žurnale dalijasi kosmetologė Rūta Baranauskienė, akcentuojanti, kad šiuo sezonu odai reikia daugiau švelnumo, apsaugos ir sąmoningos priežiūros. Prof. Nijolė Savickienė pataria, kokios priemonės padeda grąžinti gyvybingumą ir spindesį plaukams.
Ilgos darbo valandos, nuolatinė įtampa, emocinis išsekimas ir somatiniai skundai – ne pavieniai reiškiniai, o vis dažnesni signalai apie perdegimo sindromą, kuris turi reikšmingos įtakos darbingo amžiaus žmonių sveikatai. „Eglės sanatorijos“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja dr. Dovilė Naruševičiūtė pasakoja, kuo daugeliui naudingos darbostogos sanatorijoje.
Ilgaamžiškumas šiandien nebėra tik mokslininkų ar gydytojų diskusijų tema – tai vis dažniau tampa kiekvieno žmogaus asmeniniu klausimu apie gyvenimo kokybę ir ateities perspektyvą. Farmacininkė, regeneracinės medicinos mokslų daktarė dr. Eglė Pavydė pabrėžia, kad ilgai ir sveikai gyventi nėra atsitiktinumas ar sėkmė – tai sąmoningų sprendimų, kasdienių įpročių ir valios rezultatas. Ko reikėtų imtis, jei norime gyventi ilgiau ir sveikiau, patarimais žurnale dalijasi ir Lietuvos sporto mokslininkas, habilituotas biologijos mokslų daktaras prof. Albertas Skurvydas.
Apie vis dažniau ir vis jaunesniems nustatomą širdies senėjimą pasakoja Lietuvos širdies asociacijos prezidentė, kardiologė prof. Sigita Glaveckaitė.
Vasario 15-oji – Tarptautinė vėžiu sergančių vaikų diena. Tai diena, kai kalbame ne tik apie ligą, bet ir apie stiprybę, viltį ir žmogišką ryšį, kuris padeda mažiesiems kovoti ir gyti. Apie šį ryšį puikiai žino šeimų konsultantė, edukologė-psichologė Jurgita Račė, Santaros klinikų Vaikų ligoninės pacientų vadinama tiesiog mokytoja Jurga.
Žurnale rasite ir pokalbį su paralimpiete Oksana Dobrovolskaja, kuri ilgą ir sunkų sezoną pabaigė pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionate iškovodama bronzos medalį ir keliaudama po vieną iš savo svajonių šalių – Indiją. Susipažinsite su tiktokere Taja Aliaševičiene, kuri onkologinės ligos akivaizdoje nusprendė… juoktis ir linksminti kitus.
Apie alkoholio žalą girdime dažnai, tačiau jis vis dar dažnas daugelyje vakarėlių, pokalbių ir švenčių. Lėtai ir užtikrintai alkoholis silpnina organizmą, trikdo santykius, o kartais tampa ir vidiniu kalėjimu, iš kurio ištrūkti labai sunku. Žurnale savo tikromis istorijomis apie nelengvą kovą už blaivų gyvenimą dalijasi žinomi Lietuvos žmonės.
Čia rasite ir įdomių pasakojimų apie juvelyrinius akmenis, kurie nuo seno buvo laikomi savijautą veikiančiais talismanais, apie kvėpavimo mankštą, padedančią geriau jaustis, apie retas ligas, kurios, pasirodo, ne toks jau retas iššūkis, ir daug kitų.
