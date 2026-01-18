Žiemos traumos: griuvo eidami, sušalo, pavojingai čiuožė

Rogučių mėgėjai
Pasak Kauno klinikų skubiosios medicinos gydytojo Audrio Kukulskio, dėl slidžių paviršių žiemą dažniau parkrintama visu ūgiu, kai žmogus paslysta – ant sniego, ledo ar lipdamas slidžiais laiptais. Dėl to padaugėja ne tik kojų, rankų lūžių – dažnesni ir galvos sutrenkimai.
„Kai prasideda plikledis, padaugėja eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės. Išskirtinis dalykas žiemą – traumuoti rogutininkai. Nemažą dalį jų sudaro vaikai. Daug traumuotų rogutininkų greitoji atveža pas mus nuo Kleboniškio kalno. Juokaujame, kad greitosios pagalbos ekipažas ten turėtų budėti nuolat“, – pastebėjo A. Kukulskis.
Gydytojo žodžiais, rogučių mėgėjų traumos neretai išsiskiria sudėtingumu – pasitaiko ir stuburo, kaukolės lūžių, kraujavimo į smegenis atvejų.
„Rogutės pavojingos, nes čiuožiant jų taip gerai nesukontroliuosi kaip slidžių. Jei pasileidai nuo kalno, tai jau ir lėksi, – pasiekiamas gana didelis greitis. Be to, žmonės negali atsidžiaugti sniegu, todėl žiemos pramogoms patogiose vietose, kaip kad ant Kleboniškio kalno, jų susirenka daug. Kuo daugiau žmonių čiuožia, tuo didesnė rizika, kad įvyks susidūrimas. Kartais paprasčiausiai nėra kaip sustabdyti, tai lekia ir daužosi vienas į kitą. Kartais, nučiuožę nuo kalno, atsitrenkia į tvorą, kiti bando čiuožti tarp medžių – atsitrenkia į medį“, – pasakojo gydytojas.
Pasak jo, jei kalnas status ir nuo jo beatodairiškai lekiama, pagal rizikingumą nedaug nuo rogučių atsilieka ir čiuožynės, kurias tautiečiai dažniausiai vadina tiesiog pašikniukais, ir čiuožti skirtos lentos, – rezultatas gali būti panašus.
Jei jau nusprendėte leistis nuo kalno rogutėmis, A. Kukulskis pataria rinktis tokias vietas, kur nedaug žmonių, stebėti, kad, vienam dar nenučiuožus, nuo kalno nesileistų kitas.
Išsviedžia iš kelio
Traumomis neretai baigiasi nelegali pramoga, kai snieguotu keliu čiuožiama ant padangos, pririštos prie keturračio. Praėjusią savaitę paviešintas vaizdo įrašas, kaip tokie pramogautojai Vilniaus rajone bando pasprukti nuo policijos, – tiesa, jiems nepavyko. Panašiai rizikingai neseniai pramogauta ir pakaunėje – pramogos baigėsi Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje. Ant keturračio tempiamos padangos lėkęs žmogus atsitrenkė į pakelės stulpą, susižalojo galvą. Dėl patirtos traumos jam prireikė sudėtingo gydymo – neurochirurginės operacijos.
„Čiuožinėjimas ant padangos, tempiamos automobilio ar keturračio, gali baigtis labai liūdnai. Tokių žiemos pramogų apskritai reikia vengti. Reikėtų nepamiršti fizikos: automobilio greitis gali būti ir nedidelis, bet išcentrinė jėga posūkyje gali tiesiog išsviesti prisikabinusį žmogų iš kelio ir jis gali rimtai susižaloti. Juk žmogus visiškai nekontroliuoja tos padangos: kaip jį traukia, taip jis ir slysta“, – A. Kukulskio teigimu, taip pramogauti – kur kas didesnė rizika nei leistis ant kalno rogėmis.
Prieš važiuojant į kalnus slidinėti bent pusę metų reikia nuoširdžiai dirbti sporto klube, kad būtų paruoštas raumenynas. Jeigu ten nuvažiuoja nesportavęs, nepasiruošęs žmogus, galima sakyti, kad traumos – garantuotos.
Patenka dėl nušalimų
Pasnigus ne visi keliai nuvalomi, slidu, vairavimo sąlygos sudėtingesnės – įvyksta daugiau automobilių avarijų.
„Kartais po eismo įvykių pas mus atvyksta ne tik sužaloti, bet ir nušalimų patyrę žmonės. Kol sulaukia greitosios pagalbos, sušąla. Kai kuriais atvejais tai gali apsunkinti paciento būklę, lemti sunkias baigtis“, – užsiminė skubiosios medicinos gydytojas.
Pasak jo, žiemą ligoninės Skubios pagalbos skyriuje padaugėja žmonių, nes patyrę paprasčiausias traumas ne patys savimi pasirūpina, o iš karto vyksta į ligoninę.
„Kalbant apie galūnių traumas, pirmas valandas po traumos sumuštą vietą reikėtų pašaldyti kelis kartus po 15 minučių. Jei tai nepadeda, jaučiamas skausmas, atsiranda deformacija arba sutrinka funkcija, tarkim, žmogus nebegali įprastai lankstyti rankos ar priminti kojos, reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą“, – teigė A. Kukulskis.
Pašnekovo žodžiais, jei kojų ar rankų nušalimai lengvi, atrodo, kad nebejaučiame kojų ar rankų pirštų, skauda, rekomenduojama nušalusias galūnes pusvalandį pamirkyti šiltame vandenyje.
„Jei šilto vandens vonelė ar laikymas po tekančiu šiltu vandeniu nepadeda, galima kreiptis į gydytoją. Tačiau iš tiesų gydytojų pagalbos sušalus dažniausiai prireikia, jei dėl nušalimo atsiranda pūslių ar kraujosruvų ant pirštų“, – pridūrė gydytojas.
Beveik penktadaliu daugiau
Per penkias dienas (nuo penktadienio iki antradienio imtinai) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės Ortopedijos traumatologijos klinikos Skubios pagalbos skyriuje skubi pagalba dėl traumų suteikta 431 žmogui, iš jų 45 stacionarizuoti. LSMU Kauno ligoninės Ortopedijos traumatologijos klinikos Skubios pagalbos skyriaus vadovo Artūro Šulniaus teigimu, tai apie 15–20 proc. daugiau nei įprastai.
„Dažniausios žiemos traumos įvyksta paslydus, pargriuvus. Tai riešo srities, stipinkaulio, kulkšnies, čiurną sudarančių kaulų, žastikaulio, kaklo, peties srities lūžiai, taip pat čiurnos raiščių patempimai, kelio sąnario traumos, įvairaus lygio kelio sąnario raiščių pažeidimai, raktikaulio lūžiai, raktikaulio išnirimai. Kalbant apie ligonius, kurie guldomi į mūsų ligoninę ir operuojami, pagal traumų sunkumą išskirčiau šlaunikaulio lūžius. Toliau – blauzdos kaulų, kulkšnių lūžiai“, – vardijo A. Šulnius.
Jei dėl patirtų traumų prireikia operacijos, ypač žiemą, susidaro eilės. Būna, kad operacijos tenka palaukti ir keletą dienų ar savaitę. Po operacijos stacionarizavimo laikotarpis gana trumpas – 5–7 dienos. Toliau žmogus gydosi namuose.
„Kaulų lūžiai greitai nesugyja. Pvz., kulkšnių lūžiai sugyja per 6–8 savaites, blauzdos kaulų – per 2,5–3 mėnesius, šlaunikaulio – per 3–4 mėnesius. Tik sugijus lūžiui pacientai siunčiami į reabilitacijos įstaigas“, – eiliškumą įvardijo gydytojas.
Pasak jo, šiuo metu daugėja kelio sąnario traumų – jas patyrę lietuviai grįžta iš kalnų kurortų.
„Patyrusiems traumas slidinėjimo kurortuose užsienio gydymo įstaigose paprastai suteikiama pirminė pagalba. Operacinis gydymas dažniausiai atliekamas pas mus. Kartais, esant kelio sąnario pažeidimams, labai skubus operacinis gydymas nebūtinas. Pvz., visos kryžminių raiščių operacijos atliekamos vėliau, paprastai praėjus keliems mėnesiams po traumos“, – pastebėjo A. Šulnius.
Jis įvardijo, kodėl slidininkai mėgėjai iš Lietuvos dažnai patiria traumų: „Jie neįvertina savo galimybių, nebūna pasiruošę. Prieš važiuojant į kalnus slidinėti bent pusę metų reikia nuoširdžiai dirbti sporto klube, kad būtų paruoštas raumenynas. Jeigu ten nuvažiuoja nesportavęs, nepasiruošęs žmogus, galima sakyti, kad traumos – garantuotos.“
Daug traumuotų rogutininkų greitoji atveža pas mus nuo Kleboniškio kalno. Juokaujame, kad greitosios pagalbos ekipažas ten turėtų budėti nuolat.
Prisideda alkoholis
Pastarosiomis paromis, termometro stulpeliui kai kur Lietuvoje nukritus iki 20 °C šalčio, sulaukta pranešimų apie keletą mirtinai sušalusių asmenų. Bendrosios pagalbos centras sulaukė daug skambučių, kai žmonės skundėsi nušalę galūnes ir dėl to prašė pagalbos sau arba kitiems asmenims.
„Į mūsų skyrių patenka ir žmonių, patyrusių nušalimus. Šiuo metu gydome du tokius pacientus, jie laukia operacinio gydymo. Tai asmenys, neturintys gyvenamosios vietos. Matyt, prie šalčio sukeltų traumų prisidėjo alkoholis“, – užsiminė A. Šulnius.
Pasak jo, leidžiantis į ilgesnes pramogas lauke, reikėtų apsirūpinti karšta arbata ar kitais karštaisiais gėrimais, bet vengti alkoholio. „Juk prieš nušaldamas blaivus žmogus jaučia skausmą, o apsvaigęs nuo alkoholio jaučia euforiją, jam neskauda. Taigi, alkoholis padidina nušalimo riziką“, – pridūrė gydytojas.
Labai svarbu tinkama apranga (ji gali sušvelninti traumą griūvant), kokybiška avalynė neslidžiu padu ir protingai įsivertinti buvimo lauke laiką. Nuo griuvimų ir su tuo susijusių traumų gali apsaugoti ir atidesnis žiūrėjimas, kur eini, o ne žvilgsnio įsmeigimas į telefono ekraną.
„Be to, reikia įvertinti ir savo galimybes. Jei žmogus garbaus amžiaus, o lauke – slidu, yra didelė tikimybė pargriūti, reikėtų neiti į lauką“, – užsiminė Skubios pagalbos skyriaus vadovas.
A. Šulniaus teigimu, nepaslysti ir nepargriūti lauke žiemą padeda šiaurietiško ėjimo lazdos. Jos stabilizuoja eiseną, palengvina vaikščiojimą. Šiaurietiškas ėjimas itin rekomenduojamas vyresniems žmonėms, tačiau dabartinėmis oro sąlygomis, pasak gydytojo, šiai veiklai skirtas inventorius praverstų kiekvienam.
