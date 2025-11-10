Vyksta E. sveikatos atnaujinimo darbai: fiksuojami sutrikimai

Ministerija primena, kad negalėdami prisijungti prie E. sveikatos sistemos sveikatos priežiūros specialistai turi išrašyti popierinius receptus. Nuo lapkričio 8 d. išrašant popierinius receptus, recepto viršuje sveikatos priežiūros specialistas turi nurodyti žymas. Šiuo konkrečiu atveju turi būti nurodyta žyma „Nėra techninių galimybių“, šalia žymos sveikatos priežiūros specialistas turi pasirašyti.
Jeigu išrašomas kompensuojamasis vaistas ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė (MPP), turi būti naudojamas trečios formos arba trečios formos (išimties atvejams) popierinis recepto blankas. Primename, kad kai kompensuojamieji narkotiniai ir psichotropiniai vaistai išrašomi popieriniuose receptų blankuose, turi būti pildomas tik trečios formos ar trečios formos (išimties atvejams) receptas – antros formos recepto blanko pildyti nereikia. Papildomai norime atkreipti dėmesį, kad nauja pirmos formos recepto blanko redakcija įsigalioja tik 2026 m. gegužės 4 d., todėl šiuo metu reikia pildyti senos redakcijos pirmos formos recepto blanką.
Siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą pacientams, E. sveikatos atnaujinimo metu (iki atskiro pranešimo), farmacijos specialistai gali išduoti (parduoti) vaistus ir kompensuojamąsias MPP, išrašytas popieriniuose receptuose, kuriuose nebus nurodytos žymos, dėl ko išrašytas popierinis receptas, pavyzdžiui, „Nėra techninių galimybių“. Jeigu pacientai turi savo senąjį Kompensuojamų vaistų pasą, jį rekomenduojama pasiimti su savimi einant pas sveikatos priežiūros specialistą.
