Vos paleistai e. sveikatos programėlei – kritika: ji yra griozdiška

Vilniečiai pasakė, kokį būdą dažniausiai renkasi užsiregistruoti pas gydytoją.

„Telefonu“, – teigė pašnekovė.

„Abiem būdais – per e. sveikatą ir telefonu“, – sakė kita pašnekovė.

Nuo šiol Lietuvoje atsiranda dar vienas naujas būdas registracijai – startuoja e. sveikatos mobilioji programėlė.

„Jau esu užsiregistravusi, man puikiai pavyko su iPasu, nepaprastai patogu“, – kalbėjo sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Sveikatos apsaugos ministrė su Registrų centro vadovu vardija privalumus – per programėlę bus galima ne tik registruotis vizitui, bet ir peržiūrėti siuntimus, receptus.

„Autentifikacija reikalinga per mobilaus parašo sprendimus, o čia surinkai kodą ir jau esi programėlėje“, – šnekėjo Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas.

„Programėlė – labai gera žinia tėvams, nes leidžia patogiai užregistruoti vaikus, atsisiųsti sveikatos pažymas“, – aiškino M. Jakubauskienė.

Ministerija įsitikinusi – naujovė atlaisvins ir administracinę naštą.

„Efektyvus užsiregistravimas ir vizitų atšaukimas tikrai prisidės prie darbo efektyvumo gydymo įstaigose“, – tvirtino M. Jakubauskienė.

Tačiau dalis žmonių atviri – programėle naudotis nežada, nes iki šiol net e. sveikatos portalo nebuvo atsivertę, o jei ir buvo – teko nusivilti.

„Ji yra griozdiška“, – teigė moteris.

LNK stop kadras.

Taigi mobiliojoje programėlėje matysite ir savo sveikatos istoriją. Duomenys suvaikščios iš portalo, jeigu jie ten bus.

„Visada skatiname įstaigas, kad tyrimų rezultatai atsirastų e. sveikatoje“, – nurodė sveikatos apsaugos ministrė.

Sveikatos apsaugos ministrė, paklausta, ar tai skatinimas, ar įpareigojimas, atsakė: „Įpareigojimas.“

„Tikrai ne visos įstaigos įkelia į e. sveikatą išrašus. Tą problemą seniai žinome – ne viskas pasiekia šeimos gydytojus dėl to, kad didžiosios įstaigos turi savo sistemas, informacija vaikšto klinikų viduje“, – šnekėjo Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė Auristida Gerliakienė.

Taigi, kiek sumažės administracinė našta, belieka tik spėlioti – ministerija neseka, kiek žmonių pas gydytojus registruojasi internetu, o kiek skambučiais.

„Tokios statistikos nerenkame“, – sakė sveikatos apsaugos ministrė.

Medikų sąjūdis programėlę vertina pozityviai, bet sako – technologiją būtų galima išnaudoti dar efektyviau.

„Galėtų anketuoti pacientus – tai, ką daro slaugytojos ir suvedinėja duomenis kaskart pacientui“, – teigė A. Gerliakienė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Yra ir dar viena ambicija – tikimasi, kad programėlė prisidės ir prie eilių skaidrinimo. Tai susiję su nuo balandžio vidurio atsirasiančiu įpareigojimu.

„Keturi mėnesiai į priekį – mes prašysime įstaigų pateikti, kad jos atvertų gydytojų darbo laikus. Iki šiol tik trečdalis pateikdavo informaciją“, – nurodė sveikatos apsaugos ministrė.

„Suprantu ministerijos norą sukontroliuoti ir įsivaizdavimą, kad galės. Keturi mėnesiai yra perteklinis reikalavimas – sunku numatyti į priekį taip toli“, – kalbėjo Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė.

Patogumą žadanti e. sveikatos programėlė kainavo šimtus tūkstančių.

„Programėlė kainavo apie 180 tūkst. eurų“, – pabrėžė Adrijus Jusas.

Palaikymui per metus bus skiriama dar apie 40 tūkstančių. Nors oficialus debiutas buvo pirmadienį, neapsieita be nesklandumų – prisijungti per elektroninius valdžios vartus gerą pusdienį taip ir nepavyko.

„Šiaip, jeigu tai kokybiškai padaryta, tai nestringa“, – tvirtino Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė.

„Tai nėra susiję su e. sveikata, nes valdžios vartai yra atskira platforma. Noriu tikėti, kad tai sutapimas, jog pirmadienį jų platforma užlūžo“, – nurodė Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas.