VLK: šeimos gydytojai galės atlikti daugiau tyrimų

Greičiau gaus pagalbą
Šeimos gydytojai galės skirti ir atlikti daugiau laboratorinių ir greitųjų tyrimų, todėl pacientai greičiau gaus pagalbą, o diagnostikos procesas taps patogesnis ir trumpesnis.
„Šie pokyčiai pirmiausia naudingi pacientams – daugiau reikalingų tyrimų bus atliekama ten, kur žmogus kreipiasi pirmiausia, pas savo šeimos gydytoją. Tai reiškia greitesnę diagnozę, laiku pradedamą gydymą ir mažiau nereikalingų siuntimų pas specialistus“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Tyrimų plėtra šeimos gydytojams ne tik suteiks galimybę greičiau nustatyti pacientų negalavimų priežastis ir pradėti gydymą, sumažins būtinybę kreiptis į gydytojus specialistus ar vykti gydytis į ligoninę, bet ir leis racionaliau naudoti sveikatos sistemos finansinius išteklius.
Išplėtė tyrimų sąrašą
Į šeimos gydytojo komandos tyrimų sąrašą įtraukti tiek dažniausiai pasitaikančių infekcinių ligų, tiek lėtinių būklių diagnostikai svarbūs tyrimai: vitamino B12 ir folio rūgšties tyrimai, padedantys nustatyti mažakraujystės priežastį ir paskirti tinkamą gydymą; vitamino D tyrimas svarbus dėl osteoporozės gydomiems pacientams, gydymo saugumui užtikrinti; skydliaukės funkcijos tyrimai (laisvo tiroksino, ATPO), atliekami skydliaukės funkcijai įvertinti, o tai svarbu skydliaukės ligų diagnostikai.
Į minėtą sąrašą taip pat įtrauktas Helicobacter pylori antigeno testas, padedantis greičiau išsiaiškinti virškinimo trakto nusiskundimų kilmę; greitieji rotavirusų, adenovirusų ir norovirusų testai, padedantys diagnozuoti vaikams ūmių virškinimo trakto sutrikimų priežastį ir paskirti reikiamą gydymą; mikrobiologiniai pasėliai iš išmatų, žaizdų, gerklės, nosiaryklės, ausų išskyrų, padedantys tiksliai nustatyti infekcijas ir parinkti tinkamą gydymą.
Jei ligos lėtinės
Šeimos gydytojai galės plačiau taikyti ir natriuretinio peptido tyrimą. Anksčiau jis buvo skiriamas tik įtariant širdies nepakankamumą, dabar tyrimą galės atlikti ir jau sergantys šia liga pacientai. Taip gydytojai galės nuosekliau kontroliuoti paskirtą gydymą.
„Dėl platesnių diagnostikos galimybių pacientai greičiau sulauks aiškaus atsakymo dėl savo sveikatos būklės, o gydymo procesas taps nuoseklesnis. Tai ypač svarbu lėtinių ligų kontrolei, kai reguliarus stebėjimas ir laiku priimami sprendimai lemia geresnę paciento savijautą ir mažina komplikacijų riziką“, – sako Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus vedėja Žydrūnė Baigienė.
Svarbu žinoti, kad šie tyrimai nebus atliekami visiems pacientams – juos šeimos gydytojas pacientui galės skirti tik esant konkrečių medicininių indikacijų.
Nuo šiemet plečiamas ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose atliekamų tyrimų sąrašas. Vadinasi, žmonės, kurie dėl staiga pablogėjusios sveikatos kreipiasi poilsio ar švenčių dienomis, galės būti ištirti greičiau.
Šių kabinetų gydytojai galės skirti daugiau tyrimų, padedančių nustatyti įvairių ūmių infekcijų priežastis ir paskirti tinkamą gydymą – pavyzdžiui, greituosius rotavirusų, adenovirusų ar norovirusų testus, taip pat mikrobiologinius pasėlius.
Preliminariais ligonių kasos skaičiavimais, visiems naujiems tyrimams ir tiems, kurių skyrimo sąlygos praplečiamos, per metus prireiks daugiau kaip 7 mln. eurų PSD fondo lėšų.
