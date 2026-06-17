VLK: nuo liepos 1 d. šiuose miestuose keičiasi gyventojų aptarnavimo tvarka

Gyventojų aptarnavimą Valstybinė ligonių kasa planuoja įvertinusi konkretaus regiono poreikius ir tai, kaip dažnai bei kokiais būdais gyventojai kreipiasi dėl paslaugų. Pastaraisiais metais į padalinius jie užsuka vis rečiau – dauguma klausimų išsprendžiama telefonu, el. paštu ar internetu. Atsižvelgdama į šiuos pokyčius, ligonių kasa siūlo patogesnius ir veiksmingesnius aptarnavimo būdus.
Kur kreiptis gyventojams?
Ligonių kasos teikiamos paslaugos nesikeičia – nuo liepos 1 d. keičiasi tik jų teikimo forma Pakruojyje, Prienuose ir Joniškyje. Šių miestų gyventojai toliau galės:
- konsultuotis telefonu +370 5 232 2222 ir el. paštu [email protected];
- naudotis ligonių kasos elektroninėmis paslaugomis;
- gauti paslaugas įstaigos padaliniuose kituose miestuose.
Jei konsultacija padalinyje būtina
Prireikus apsilankyti gyventojų aptarnavimo padalinyje, nuo liepos 1 d. Pakruojo, Prienų ir Joniškio gyventojai kviečiami kreiptis į jiems artimiausią ar patogiausią Valstybinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo padalinį kituose miestuose, pavyzdžiui:
- Pakruojo gyventojai – į padalinį Radviliškyje (Gedimino g. 9B), Šiauliuose (Vilniaus g. 273) ar Panevėžyje (Respublikos g. 66);
- Prienų gyventojai – į padalinį Kaune (Aukštaičių g. 10) ar Marijampolėje (P. Kriaučiūno g. 2);
- Joniškio gyventojai – į padalinį Šiauliuose (Vilniaus g. 273) ar Naujojoje Akmenėje (Žemaitijos g. 6).
Išsamus gyventojus priimančių padalinių ir jų darbo laiko sąrašas skelbiamas Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje čia.
Daug nuotolinių paslaugų
Primename, kad daugelį su privalomuoju sveikatos draudimu ir kompensuojamomis sveikatos priežiūros paslaugomis susijusių reikalų galima patogiai susitvarkyti internetu – naudojantis ligonių kasos elektroninėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, internetu galima:
- sužinoti, ar esate drausti privalomuoju sveikatos draudimu;
- užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę;
- pasižiūrėti, kiek kainavo Jūsų gydymas ir vaistai;
- pasitikrinti vietą sąnarių endoprotezų ar ortopedijos priemonių laukimo eilėje, kt.
Jei kyla klausimų ar prireikia pagalbos, Valstybinės ligonių kasos specialistai pasirengę pakonsultuoti ir padėti visais prieinamais būdais – telefonu, el. paštu arba artimiausiame įstaigos padalinyje.
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